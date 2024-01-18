盛桃將舉行中文媒體圓桌會 暢談公共安全等議題

屋崙亞裔市長盛桃將定期與中文媒體舉行圓桌會議，暢談公眾關心的問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃辦公室發言人薩莫拉（Francis Zamora）17日向本報確認，盛桃將定期與中文媒體舉行圓桌會議，暢談公眾關心的問題，包括改善社區安全、建設可負擔房、提供經濟機會，並在確保街道健康、整潔和安全方面開展的各種計畫和舉措。

蕯莫拉說，盛桃市長希望接觸到所有不同的社區，包括接觸屋崙的華人社區和更廣泛的亞裔社區；她希望與媒體、讀者聊聊，她正在使屋崙成為一個更安全、更有保障、更繁榮的地方。

本報記者瞭解，這是盛桃首次，也是前市長薛麗比（Libby Schaaf）以來，屋崙市長層面九年中首次將舉行中文媒體圓桌會議。圓桌會預計數月舉行一次。

屋崙在各商業區增加警力布置，希望加強公共安全。（記者劉先進／攝影）

試圖罷免盛桃的組織已宣布，收集到足夠簽名，可啟動罷免。其主要組織者福特（Brenda Harbin-Forte）是阿拉米達縣高等法院退休法官。

薩莫拉說，盛桃認為，她有世界上最好的工作，有機會為屋崙人戰鬥，確保我們有一個更安全、更有保障的屋崙。她會請求屋崙將分歧和恐懼放在一邊，重點放在合作和團結上，大家齊心協力解決問題，合作應對挑戰。

薩莫拉表示，本周盛桃前往華府與白宮會談，希望利用聯邦資源解決槍枝暴力和公共安全問題。針對屋崙的遊民 問題，盛桃一方面加大建設可負擔房，一方面清理遊民帳篷，幫他們遊民找到住所。

薩莫拉說，市長盛桃優先關注的議題，包括公共安全、遊民危機等。目前，盛桃制定了全面的社區安全戰略，重點關注三個方面：擁有一個強大的警察局，加強暴力預防措施，利用科技手段破壞犯罪網路。盛桃上任時，屋崙有690名警員，如今增加到725人。盛桃還恢復全市範圍內三大區域的徒步巡邏。這些徒步巡邏的警員會在屋崙的商業區巡邏。此外，她還與加州 建立合作關係，讓加州公路巡警在在一些最繁忙的交通要道上執行交通安全法規。她還增加了警察學院的數量。此前，學院的預算是四期，如今增到六期。他說，通過這種方式，我們正在招募，以確保有大量的新警員進入屋崙。

屋崙市長盛桃辦公室發言人薩莫拉（Francis Zamora）表示，盛桃將定期與中文媒體舉行圓桌會議，暢談公眾關心的問題。（記者劉先進／攝影）

盛桃還向州長紐森提出申請，要求資助屋崙安裝300個車牌識別器。這些高清攝像頭不僅能追蹤車牌，還能識別沒有車牌或車牌被盜的車輛，幫助執法部門破案。如果有人參與汽車盜竊等犯罪， 警方可以使用這些攝像頭來追蹤其行蹤。屋崙可藉助此手段，與其他灣區城市，如柏克萊、阿拉米達、聖利安住等城市一起使用攝像頭。合作打擊財產犯罪團夥。薩莫拉說：「這些犯罪是區域性的，它們遍布舊金山、聖荷西、屋崙乃至整個灣區。我們需共同努力，解決問題。」

薩莫拉說，針對犯罪預防，屋崙已經對停火戰略進行審計，盛桃也正在重啟該戰略。從2012年到2017年，停火戰略將槍枝暴力事件減少42%，相當於挽救了140條生命。疫情發生後，市政府開始放棄停火戰略，將精力集中在其他項目上。疫情發生後，市政府開始放棄停火戰略，將精力集中在其他項目上。城市需要重新回到戰略上來，因為停火行動專門針對那些更有可能成為暴力受害者，或成為暴力犯罪者的人，這才是屋崙犯罪的驅動力，要對症下藥。