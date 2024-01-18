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APEC結束 市府續清自願無家者帳篷

記者李怡／舊金山報導
舊金山數百民眾去年8月底曾聚集在上訴法院外，抗議禁止拆除無家者帳篷，但也有人支持，雙方互不相讓。舊金山市府已表示，市府可執法清除街道上拒絕接受庇護安置（即自願無家者）遊民營地和帳篷。（記者李怡／攝影）
舊金山數百民眾去年8月底曾聚集在上訴法院外，抗議禁止拆除無家者帳篷，但也有人支持，雙方互不相讓。舊金山市府已表示，市府可執法清除街道上拒絕接受庇護安置（即自願無家者）遊民營地和帳篷。（記者李怡／攝影）

亞太經濟合作組織（APEC）峰會之後，舊金山遊民帳篷是否又回到市區，政府有沒有權力繼續清除或轉移無家者帳篷？舊金山市府表示，市府可執法清除街道上拒絕接受庇護安置（即自願無家者）遊民營地和帳篷，並禁止自願無家可歸者在公共街道和人行道上坐、躺或睡覺。

舊金山頒布的這項針對自願無家者的清理政策，受到州長紐森(Gavin Newsom)的支持。紐森並表示，希望此案能夠提交最高法院。

舊金山市長布里德引用了聯邦第九巡迴上訴法院最近承認的一項2022年12月禁令，限制政府搬遷或清理無家者營地，僅適用於「非自願無家可歸者」。即法院承認，拒絕接受庇護的無家可歸者不在保護範圍。布里德表示，如個人原因拒絕入住無家可歸者安置房，那一般來說，市政府就不必將此人視為非自願無家可歸者。

舊金山市政府最新統計，目前全市共有2935個庇護床位，每晚有4000多人睡在街上；還有部分臨時安置床位以供緊急安置。

早在去年8月底，數百位民眾曾聚集在舊金山聯邦上訴法院大樓外，抗議法院「禁止舊金山市清掃無家者帳篷或營地」的命令。

抗議民眾要求聯邦第九巡迴上訴法院取消禁令。反對清理遊民營地，並起訴舊金山市的法律團隊、民權律師委員會和美國公民自由聯盟，則要求地方法院聽證會上裁決執行此命令。

當時市長布里德與市議員殷嘉立、孟達文、麥德誠等，也加入了反對法院命令的抗議群眾。 米爾克民主俱樂部等團體成員，則在集會現場倡導為無家者提供更多經濟適用房和庇護所。在當天集會抗議現場，也是支持和反對兩大陣營的明顯對抗。立場分歧的兩群人互相對峙和高喊口號，並在法院外爆發了情緒高漲和激烈的辯論，試圖蓋過對方的聲音。

市府律師邱信福辦公室曾對此發文表示，許多無家可歸的居民拒絕接受庇護。 舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家者服務方面花費了數十億元。現有在街頭搭帳篷的遊民，多是拒絕進入庇護所的「自願無家可歸者」。

市議員孟達文表示，居住在街頭帳篷內的無家者拒絕庇護，在街頭從事毒品販賣等非法行為，對市區內上班工作、居民及遊客產生非常大的負面影響。拆除這些帳篷營地，是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。

舊金山 庇護 遊民

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