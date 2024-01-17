我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

好市多熟食區上新 曲奇餅擠下吉拿棒 熱量爆表

記者王若然／洛杉磯縣報導
這款曲奇餅售價2.49元。（記者王若然／攝影）
這款曲奇餅售價2.49元。（記者王若然／攝影）

好市多（Costco）熟食區一直因物美價廉廣受好評。近日，熟食區新上一款巧克力曲奇甜品，取代之前廣為喜愛的吉拿棒（churro）。這款曲奇不但在身形上大出普通曲奇幾倍，熱量也超高。在口味上，則是見仁見智。

好市多近日陸續在全美熟食區上架這款曲奇餅。南加州則約是在1月初上新。這款曲奇餅含有兩種巧克力，一種是黑巧，一種是半甜巧克力。拿到這款曲奇餅，有近一整個手掌那麼大，透著包裝紙，也能感受到其溫熱。沒錯，好市多這款曲奇餅的另一個賣點，就是賣出時仍是熱的。咬一口下去，外皮很脆，而內裡是溫熱濕軟的，形成鮮明對比。這款曲奇餅用料實在，可以看見裡面的爆漿巧克力。在甜度方面，以不喜甜的亞洲人口味標準來看，曲奇餅雖然是甜的，但沒有到接受不了的程度。若曲奇餅放涼了，可以加熱後再食用，因為趁熱吃，口味會更好。

在口味上，這款曲奇餅可以說是合格的。但在價格上，若與好市多熟食區其他產品相比，卻沒那麼實惠。這款巴掌大的曲奇餅售價2.49元，而旁邊滿滿一杯的聖代冰淇淋也才2.49元，再與1.5元熱狗加飲料套餐相比，後者顯然更實惠。

這款曲奇餅被吐槽的另一點，就是它的超高熱量。美國政府建議成年女性、男性每日攝取卡路里的數量分別是2000卡和2500卡。而這款曲奇餅，一個就高達750卡，意味著是一頓正餐的熱量，可能會讓部分對身材管理有要求的消費者望而卻步。

好市多的熟食區通常奉行「一進一出」的菜單概念。 這不是一個硬性規則，但每當菜單中添加新單品時，就會有另一個單品被刪除。自好市多宣布要將1.49元的吉拿棒換成巧克力曲奇餅，就遭到很多網友抱怨。有網友說，他很喜歡好市多的吉拿棒，巧克力曲奇餅市面上到處都有賣，實在不理解為何好市多要這要做調整。很多網友哭喊，「我要吉拿棒回來！」

隨著好市多熟食區新品曲奇餅與大家見面，網友還開發出不少創意吃法。例如，買一個曲奇餅和一杯聖代冰淇淋，將曲奇餅一分為二，將冰淇淋夾在當中，就變成了好吃的三明治冰淇淋。還有網友表示，曲奇餅配黑咖啡，真是絕了。目前這款曲奇餅已經陸續在南加州各地好市多上架，喜歡甜食或想要嚐鮮的民眾，值得買來一試。

足有一整張手那麼大的曲奇餅。（記者王若然／攝影）
足有一整張手那麼大的曲奇餅。（記者王若然／攝影）

好市多 加州 南加

上一則

金門公園大樹倒塌 4輛車被砸 11人獲救

下一則

居家快篩新冠 恐難及時檢出新變種

延伸閱讀

好市多熟食區上新 巴掌大巧克力曲奇 划算嗎？

好市多熟食區上新 巴掌大巧克力曲奇 划算嗎？
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值
農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
Target的Stanley品牌貨架空空如也。（記者徐蓓蓓╱攝影）

白人圈爆火水壺打入華人圈

2024-01-14 22:00
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

2024-01-14 00:24
莫名其妙的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

2024-01-14 21:57
Netflix「三體」宣傳圖。（翻攝自Netflix網站）

故事不在中國 主角也變了 Netflix改編「三體」華人粉絲欲哭無淚

2024-01-12 20:56
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

2024-01-10 23:57

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案