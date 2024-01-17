談金山住房危機 資深記者：沒錢蓋可負擔住房
社會正義組織16日灰豹（Gray Panther）舉辦有關可負擔房屋線上討論會，其中對於住房問題的原因和普通市民如何行動來改善舊金山的住房問題，給出了一定的回答。
瑞門德（Tim Redmond）是在舊金山從事政治和調查新聞超過40年的記者，並長期致力於報導舊金山的住房問題。他在會中表示，人們普遍對舊金山住房問題的歸因有著錯誤的理解。
瑞門德說：「人們總說，舊金山住房太貴，是因為我們住房太少、需要建造更多住房，這本身就是錯誤的。他們根本不明白住房市場是如何運作的。」
他指出，首先人們需要理解的是政府不建造房子，建造房子的是開發商。「有兩種這樣的開發商，一種是專門為了盈利的開發商，另一種是像華協中心（CCDC）這樣的非盈利開發商建造可負擔房屋。」他表示，前一種開發商恰恰是建造了太多住房而因為價格太高有不少空置，後一種則是沒有足夠的資金去建設更多的可負擔住房。
所以歸根究柢，住房問題的原因還是資金不夠。瑞門德表示，上周舊金山市長布里德舉辦了關於可負擔房屋的提案A的拉票活動。州參議員威善高也在場，表示舊金山住房問題的關鍵之處在於資金不夠。他說：「儘管我在其他地方很不同意威善高，但是關於這一點我很同意。」
瑞門德批評了市長對可負擔住房的態度。「布里德幾乎是自從范士丹以來最反對可負擔住房的市長。就算有錢，她也不願意將其花在可負擔住房上，她寧可花在警察的資助上。」
他舉例說，數月前，在800 Divisadero街的一處有40年歷史的住房建築在市場上售賣，其中有25間住房單元可供低收入人群居住，市議員潘正義向市長提出資助此處改建成可負擔住房的意見，但卻被市長忽視。
今年是選舉之年，瑞門德表示，作為普通舊金山的市民，該做的一件事就是向市長候選人詢問關於可負擔住房的問題。他說，「千萬不要讓他們用含糊的詞句將你糊弄過去，市民已經通過了關於稅收的提案C會給政府5億元新資金，問他們該如何將花費這5億元在住房問題上，然後再做出你的選擇」。
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