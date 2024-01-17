談金山住房危機 資深記者：沒錢蓋可負擔住房

瑞門德是在舊金山從事政治和調查新聞超過40年的記者，並長期致力於報導舊金山的住房問題。（圖片來源：ZOOM）

社會正義組織16日灰豹（Gray Panther）舉辦有關可負擔房屋線上討論會，其中對於住房問題的原因和普通市民如何行動來改善舊金山 的住房問題，給出了一定的回答。

瑞門德（Tim Redmond）是在舊金山從事政治和調查新聞超過40年的記者，並長期致力於報導舊金山的住房問題。他在會中表示，人們普遍對舊金山住房問題的歸因有著錯誤的理解。

瑞門德說：「人們總說，舊金山住房太貴，是因為我們住房太少、需要建造更多住房，這本身就是錯誤的。他們根本不明白住房市場是如何運作的。」

他指出，首先人們需要理解的是政府不建造房子，建造房子的是開發商。「有兩種這樣的開發商，一種是專門為了盈利的開發商，另一種是像華協中心（CCDC）這樣的非盈利開發商建造可負擔房屋。」他表示，前一種開發商恰恰是建造了太多住房而因為價格太高有不少空置，後一種則是沒有足夠的資金去建設更多的可負擔住房。

所以歸根究柢，住房問題的原因還是資金不夠。瑞門德表示，上周舊金山市長布里德舉辦了關於可負擔房屋的提案A的拉票活動。州參議員 威善高也在場，表示舊金山住房問題的關鍵之處在於資金不夠。他說：「儘管我在其他地方很不同意威善高，但是關於這一點我很同意。」

瑞門德批評了市長對可負擔住房的態度。「布里德幾乎是自從范士丹以來最反對可負擔住房的市長。就算有錢，她也不願意將其花在可負擔住房上，她寧可花在警察的資助上。」

他舉例說，數月前，在800 Divisadero街的一處有40年歷史的住房建築在市場上售賣，其中有25間住房單元可供低收入 人群居住，市議員潘正義向市長提出資助此處改建成可負擔住房的意見，但卻被市長忽視。