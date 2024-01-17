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青島福啤、 王老吉…好市多年貨就位 飲料最出挑

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
好市多熱賣的福啤。（記者徐蓓蓓╱攝影）
好市多熱賣的福啤。（記者徐蓓蓓╱攝影）

今年農曆春節在2月10日，相對較晚。不過好市多一向動作迅速，元旦假期剛過，春節年貨已經悉數就位。賣場基本都有闢出專門區域，集中擺放、方便挑選。與往年相比，品類有所不同；去年賣不動的一些產品下架了，還有民族融合傾向。

以矽谷南灣的好市多為例，今年比較出挑的年貨幾乎都是飲料，有青島產的福啤（Lucky Buddha Beer)、 王老吉、白桃味元氣森林等。其他就是比較平常的年糕、臘味、糕點居多。很多糕點只是換上有祥龍圖案的包裝而已，裡面的內容並不特別吸引人。

有一款將彩笛卷、巧克力、大福之類點心混雜一處，放在鐵鏽紅色行李箱上打包售賣的大禮包，令一些消費者感到有點莫名其妙，不知道賣點在哪裡。

去年進貨很多的佛跳牆，南灣有些店今年就難覓蹤影。但據華人社群分享，南加一些好市多門店還有賣，可見商家有根據各地銷售狀況不同做調整。一些地方華人熱捧的新品「鯧魚米粉」，目前南灣還沒有看到。

而且，好市多好像愈來愈認識到不只有華人過春節。今年年貨架上，一款韓國高麗人參飲料就非常搶眼。不僅有多種包裝的韓式米果，甚至不少中式糕點也有韓國標籤，更不必說大福、魚干等日式小食，甚至酸角、榴槤乾等東南亞蜜餞也匯聚在年貨架一處。

在冷凍櫃方面，好市多速食中的中華美食越出越多，但口味褒貶不一。例如此前的中式小籠包、紅油抄手、葡式蛋撻，都有網友願意買單，但也有不少人覺得口味「一言難盡」，很難說好吃還是不好吃，總之好像哪裡有點怪怪的。

不過好市多一向以消費者為導向，努力開拓新品種的做法，的確很吸引人常去。前段時間還有驚現「海洋之謎」面霜和Lululemon「平替」款運動衫這樣的驚喜。如果有時間又會淘的話，還是時不時能有小驚喜的。

綜合彩笛卷、巧克力、大福之類點心打包售賣的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）
綜合彩笛卷、巧克力、大福之類點心打包售賣的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）
也有不少人喜歡帶一捧新年花插回家。（記者徐蓓蓓╱攝影）
也有不少人喜歡帶一捧新年花插回家。（記者徐蓓蓓╱攝影）
擠進年貨架的韓國高麗參飲料。（記者徐蓓蓓╱攝影）
擠進年貨架的韓國高麗參飲料。（記者徐蓓蓓╱攝影）

好市多 華人 東南亞

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