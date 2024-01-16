鄧金斯蟹開放捕撈 漁民罷工求好價

儘管現在已經開放捕撈，但加州部分的漁民仍在等待更高的價格再下海捕撈。（CDFW提供）

加州 漁業和野生動物部（CDFW）自1月5日起陸續開放了鄧金斯蟹（Dungeness crab，也稱珍寶蟹）商業捕撈的許可。自本月18日起將在第三區到第六區開啟有限制的捕撈季，涵蓋了從蘇諾瑪-門多西諾海岸線，到美墨邊境的區域。根據要求，漁民需要降低50%的捕撈網使用量，以減少漁網對座頭鯨的影響。

因大量座頭鯨出現在加州沿海，漁業部門已經先後兩次將捕撈季推遲。CDFW主管邦漢姆（Charlton Bonham）在本月表示，今年對於加州漁業來說是具有挑戰性的一年。「今天放開商業捕撈許可的做法，不僅保護了鯨魚、海龜等海洋動物，還能讓漁民上船出海，讓辛勤工作的商業船隊為加州居民提供新鮮、可持續的螃蟹供給。」

根據Lookout Santa Cruz的報導，由於海岸附近所發現的鯨魚數量較少，漁業工會成功將CDFW原先提出的30%捕撈網使用量升高至50%。

東海岸更北的地區，從俄勒岡州 的Cape Falcon到華盛頓州 的Klipsan Beach，鄧金斯蟹的商業捕撈將從2月1開始。該地區原定在去年12月1日開放，可經過四輪測試顯示肉質不合格而被推遲至16日。

儘管現在已經開放捕撈，但加州部分的漁民仍在等待更高的價格再下海行動。

船長麥馬斯特（Jake McMaster）表示，海鮮加工商提供的價格是無法接受的。「他們提出3元每磅，而我們在1月1日提出3.50元每磅的價格回擊，但自那起談判就沒有任何進展。」

根據麥馬斯特的說法，加工商提供的報價已經高於去年，但俄勒岡地區的漁民們已經得到了高於3.50元以上的報價。

他表示，去年鄧金斯蟹的價格重置為2元一磅，加工商不願看到螃蟹的價格回升這麼快。所以他們在故意打壓螃蟹的價格，愈便宜他們就愈獲利。

美國2023年捕撈了超過8000萬磅的鄧金斯蟹，高產量導致螃蟹的價格處於低位。然而今年預計的捕撈量將有所回落，漁民需要抬高價格以支付高昂的成本。麥馬斯特所在的Jenna Lee's Seafood公司宣布加入當地漁民的罷工活動。

西海岸海鮮加工商協會執行董事史蒂爾（Lori Steele）表示，協會代表了許多有競爭力的企業，他將不參與任何價格談判，也不會對某些漁民對價格的意見發表評論。

幾名不願透露姓名的漁民表示，大型海鮮加工商降價是一種策略，以迫使小型漁業公司倒閉，從而以低價購買許可證，然後讓自己公司的捕撈船隊出海捕魚。