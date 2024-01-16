紀念金恩博士 布里德：他用愛對抗仇恨

布里德市長(前中)表示，金恩博士用愛、和平和非暴力來對抗仇恨。（記者李怡／攝影）

15日是每年一度已故的著名民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日。舊金山 市長布里德(London Breed)發表聲明：「在這一天，我們紀念一位為我們的國家和世界帶來希望和治癒的領袖人物。他用愛、和平和非暴力來對抗仇恨。」

聲明表示：「金恩博士在充滿暴力的時代帶來了和平。他在充滿黑暗的時代帶來了光明。在非裔美國人面臨暴力和歧視 之際，他帶來了對更美好未來的希望。金恩博士每次都面臨阻力和仇恨，但他做了一些我們將永遠記住的事情，一些對我們國家產生巨大影響的事情，他從未放棄。他用愛、和平和非暴力的武器來對抗仇恨。」

15日為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿金恩博士的肖像照。（美聯社）

「我們的城市和國家一次又一次地考驗著我們，但我記得金博士的話，」布里德說，「如果你不會飛，那就跑。如果你不能跑步，那就步行。如果你不能走路，那就爬行。但無論你做什麼，你都必須繼續前進。當我們想起他，會激勵我們繼續前進。」

聲明表示，舊金山將維護金博士的平等、愛、同情心和希望改變的價值觀，為子孫後代創造更美好的未來。

金恩博士生於1929年1月15日。聯邦政府 將每年1月的第三個周一定為金恩博士紀念日，以表彰金恩博士的貢獻。今年恰好與金恩博士的冥誕重合。金恩博士協助結束了種族隔離政策。他最為世人稱道的事蹟是在1963年8月的華府大遊行中發表了「我有一個夢想」的歷史性演講。