泰勒絲羽絨服火了 49人球星妻設計的

丈夫凱爾尤茲克在隊內擔任殿衛的角色，二人在2019年結婚。（取自Instagram）

娛樂巨星泰勒絲 （Tayolor Swift）去到哪裡都會成為媒體關注的對象，即便是跨越到職業體育領域也不例外。在13日爭奪職業美式足球 聯盟（NFL ）季後賽外卡席位的關鍵比賽中，泰勒絲穿著的亮紅色印有男友凱爾斯（Travis Kelce）名字的定制羽絨服，成為當天比賽的焦點之一，不少NFL女球迷紛紛詢價購買。實際上，這件時尚單品是出自舊金山49人球星凱爾尤茲克（Kyle Juszczyk）妻子克麗絲汀尤茲克（Kristin Juszczyk）之手，不少球星的太太已經上身她設計的作品。

自泰勒絲與堪薩斯酋長隊的冠軍外接手凱爾斯談戀愛後，這個以男性為絕對主導的美國職業體育賽事成功吸引到許多女性粉絲。然而NFL球衣需要包裹在厚重的防護裝備外，所以設計十分寬大，女球迷很難在比賽日尋找到合適的穿搭組合。學習過服裝設計的尤茲克巧妙地將球衣重新裁剪，既不丟失球隊傳統特色，還將其設計成一件件精美的羽絨背心、皮褲等時尚單品。

泰勒絲13日身穿的是一件酋長隊標誌性的亮紅色羽絨服，正面不僅有男友凱爾斯的球衣號碼87號，背面還縫有「酋長王朝」（Chiefs Kingdon）的字樣，領口則裝飾為黃色線條，以搭配泰勒絲的金色長髮。

尤茲克也發文表示，泰勒絲身穿她的作品是「一輩子的榮譽」。

這並不是尤茲克作品第一次在NFL世界曝光，49人隊內也十分支持她的創意，包括外接手薩繆爾（Deebo Samuel）、四分衛勃迪（Brooke Purdy）等明星也都在比賽日穿著其作品。並且球隊也在主場李維球場（Levi's Stadium）召開產品介紹會支持。

丈夫凱爾尤茲克在隊內擔任殿衛（Full Back）的角色，二人在2019年結婚。起初因想自己設計萬聖節服飾，尤茲克購買了縫紉機，並在家中開始學習縫製技術，隨後便一發不可收拾。「我很想穿上那套牛仔裝扮，但是在網上尋找了很久也沒買到，所以我決定自己做。我發現我十分熱愛縫紉，這讓我十分有動力。」

尤茲克表示，她淘來舊的49人球衣作為原料，從衣服主體到袖子重新設計，一件作品需要花費30個小時才能製成。