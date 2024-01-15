李志威競選第19區州眾議員 多位華裔官員力挺

李志威（中）競選州眾議員，得到多位華裔官員背書。（受訪者供圖）

加州第19區眾議員 候選人李志威與多位支持者，包括州眾議員丁右立、第一區市議員陳詩敏、前市議員李麗嫦及退休華裔法官鄧孟詩等，14日在舊金山市列治文區舉行競選集會活動。

李志威表示：「我今天能夠獲得眾多華人 社區領袖支持，我的參選絕對不是偶然。要繼續丁右立眾議員過去十年對華人及亞裔 社區的貢獻，不是一件易事。他成功在疫情期間為亞裔爭取到1.5憶元撥款去抵抗亞裔仇恨犯罪潮，他的功績不會被忘記。十分高興得到舊金山市唯一一位華裔市議員陳詩敏支持。我會不遺餘力去競選，不會辜負亞裔社區領袖對我的期望。」

任期即將屆滿的丁右立表示：「我背書支持李志威參選，，因為有一個能夠代表華人聲音的州眾議員十分重要。李志威在解決教育、住屋、環保、及交通等民生問題上都能夠擔當此任。我期望下任接替我的州議員能夠繼續確保亞裔社區在州府有充分聲音，為本地亞裔及華人社區爭取資源。」

陳詩敏表示：「州府能有亞裔聲音代表十分重要。眾議員丁右立作為我們在州府的代表，過去數年疫情期間為舊金山市甚至整個加州的亞裔及華人社區爭取十分豐富的資源。我在此背書李志威，因為我們需要一個可以繼續為亞裔社區爭取的代表。亞裔及華人社區十分重視教育。但大家可能不了解，我們本地的教育資源很多都是來自州府。而李志威作為一個資深教育工作者及大學教授，我相信他會重視教育問題。」

鄧孟詩說：「我認識李志威已經超過二十年，曾與他在教育、女性權益、及建立華埠聖瑪利廣場的慰安婦紀念像等合作。我知道他一直心繫華人社區。雖然他不曾為民選官員，但為華人社區做了很多實質行動。我衡量了所有參選第十九區州眾議員的候選人，覺得沒有比李志威更合適的人選。其他候選人只有在競選求票時，才會與華人社區接洽。但李志威卻一直為華人社區的進步默默耕耘。」

集會後，有多位義工逐家逐戶發放宣傳手冊。李志威宣布參選後，已獲得多位民選官員及社區領袖背書支持，詳細名單可瀏覽競選網頁www.davidleeforassembly.com查詢。