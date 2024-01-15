屋崙越裔警黎俊被殺案 第3名嫌犯被控謀殺

涉嫌殺害屋崙警官黎俊(圖)的第三名嫌犯被控謀殺罪。(屋崙警方供圖)

檢察官對殺害屋崙 越裔警官黎俊（音譯，TuanLe）的另一名嫌犯提出謀殺指控，警方稱這名男子在致命槍擊事件後逃離了灣區。

34歲的被告庫珀(Marquise Cooper)於12日被指控犯有一項謀殺罪和兩項商業入室盜竊罪，罪名與去年12月29日凌晨4時30左右在屋崙Emarcadero街闖入大麻 店盜竊並射殺黎俊相關。庫柏現在是第四位因黎俊之死而面臨指控的嫌犯，也是第三個被指控犯下謀殺罪的嫌犯。

記錄顯示，庫珀被關押在聖他麗塔(Santa Rita)監獄，不得保釋，將於16日首次出庭。他上周從南加州被引渡到灣區後入獄。

本月早些時候，阿拉米達縣地方檢察長對桑德斯 （Mark Sanders）和布朗（Allen Brown）提出謀殺和入室盜竊指控，並指控另一名男子拉塞爾（Sebron Russell）入室竊盜。警方稱，桑德斯涉嫌向一輛載有黎俊和另一名便衣警察的臥底警車開槍，導致黎俊死亡。

所有四名嫌疑人仍被監禁。警方還以涉嫌同謀逮捕了桑德斯的母親，但幾天后她在沒有任何指控的情況下被釋放。

當局稱，黎俊和他的同事在執行有關大麻生意入室盜竊的任務時遭到槍擊。黎俊頭部中彈身亡。根據法庭記錄，透過視訊監控、電話記錄和其他數位證據，這四名男子被確定為嫌疑人。警方表示，在黎均被殺之前，同一設施已被闖入兩次，三起闖入事件都被懷疑是同一夥人所為。

一月初，桑德斯在利佛摩被聯邦法警逮捕，據報道，法警使用黎俊使用的手銬對桑德斯進行了逮捕。當局稱，幾天后，庫珀在南加州被捕，他顯然躲避過在舊金山警方的監視細節。

27歲的桑德斯、30歲的拉塞爾和庫珀當時都因匹茲堡發生的一起驚人相似的入室盜竊案而處於緩刑期間。在那起案件中，三名男子據稱入室盜竊了一間用於種植大麻的房屋，警方後來在他們的一輛車中發現了一把槍。他們都被判處120天監禁和兩年緩刑，緩刑將於今年稍後到期。

這是桑德斯近十年來發生的第二起謀殺案。2014年，青少年時期的他被指控在屋崙的一次槍戰中謀殺了一名18歲男子。當局稱，他後來對過失殺人罪不抗辯，並在五年內出獄。