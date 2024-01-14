胡佛學者祁凱立：賴清德當選 不會改變台美關係

總統、副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴。(記者許正宏／攝影)

台灣總統大選選舉出爐，民進黨 賴蕭配勝選。史丹福大學胡佛研究院向來對美台中三方國際政治關係研究著名，胡佛研究員祁凱立（Dr. Kharis Templeman）人也正在台灣觀戰2024年大選，他接受本報專訪時表示，民進黨賴蕭配的勝出，並不會改變台美關係的現狀，賴清德 已透過擔任副總統與美國政界建立熟悉度，當他成為總統後，美台的合作關係將會延續。

他說，不過要注意，中國方面一直以來無法與台灣總統蔡英文合作，應該也不太可能與賴清德合作，可預見過去八年的緊張氛圍將至少再延續四年。

祁凱立推測北京最快可能下周就會採取一些行動或釋放信號。（翻攝自史丹福大學）

祁凱立分析，他相信中國國家主席習近平會儘早對賴清德表現出強硬立場，因此推測北京最快有可能下周就採取一些行動或釋放信號，「我不知道有多大，當然他們不會發動戰爭。 但我們可能看到中國對台使用軍事、經濟和外交壓力」。

祁凱立指出，賴上任後最大挑戰仍是處理與對岸的關係，「他需繼續走蔡英文過去八年小心翼翼的平衡之路。」他補充，「蔡英文在這方面的能力和可靠性設定了非常高的標準，賴政府必須要達到標準。」

此次台灣選舉 獲得了前所未有的國際關注，許多國外媒體都派記者到台灣進行現場報導。但祁凱立認為，台灣以外的人所描述的台灣選舉與事實存在極大的差異，「英文媒體聲稱台灣選舉結果可能會導致戰爭，台灣的選舉非常重要，將決定世界的未來。」

他說，就他看來，這種論述「反映人們對世界其他地區衝突的不確定性和國際體系不穩定的擔憂」，但只有不太了解台灣的人，才這麼片面地看待台灣選舉。

儘管習近平近期再次表示中國終將統一台灣，外界普遍認為台灣處境危險，但祁凱立說，台灣人對此非常從容淡定。他分析，部分原因是中國威脅存在多年，台灣習以為常；另一方面，兩岸人民互動頻繁，即使威脅正在增加，也很難讓台灣人相信，台灣是世界上最危險的地方，或下一個衝突地點。

「台灣人民完全不相信這一點，他們只是從三候選人中選出最不差勁的人。」祁凱立解釋，相較於兩岸關係，台灣選民，尤其年輕選民更在意國內政策，而三候選人都沒有對國內問題給出改變現狀的可靠計畫。

據祁凱立觀察，很多台灣選民今年投票熱情不高，「他們沒有被說服，而那些希望有所改變的人，或許就投柯文哲，正因他不藍不綠，說話不像普通政客。選民們並不滿意，但他們不知道如何改變。」

此外，祁凱立相信，賴清德當選、民進黨實現執政三連任，並不意味著中國和平統一台灣的希望徹底破滅。他指出，柯文哲和民眾黨作為台灣政治中第三股勢力，說明台灣可以有一個比民進黨對中國更友善的候選人。

他說，選舉結果可看到60%選民投票下架民進黨，比四年前增加，民進黨在立院的席次也減少，不再控制多數，而國民黨立院席次增加，且仍掌控大部分地方政府；若四年後他們能推舉一個優秀的候選人，贏得年輕人和中間選民，那還是有競爭力。