胡佛學者：中國面臨國內困境 美盼台海維持現狀

陳仁宜認為，台灣選民的選擇再次說明了兩岸統一的概念，脫離現實。（翻攝自史丹福大學網站）

儘管普遍觀點認為，國民黨或民眾黨更有可能改善兩岸關係，但史丹福大學 胡佛研究院高級研究員暨社會、政治學教授戴雅門（Dr. Larry Diamond）表示，中國面臨國內困境，美國也希望維持台海現狀，當選總統的賴清德 仍有機會改善兩岸關係，儘管非常艱難，「這取決於賴清德的行為方式，和他所任命的人。」

戴雅門表示，根據以往經驗，可預見中國會對賴清德當選態度強硬、言辭激烈；但目前為止賴沒有給中國任何理由去採取行動。戴雅門認可賴清德勝選感言展現的態度，「他擁抱中華民國 憲法框架、擁抱台海現狀。當然他說了一些可預見的話，比如拒絕外國干涉，但他語氣克制、務實。」

「賴清德知道他只有40%選票，無法全面控制立院，他必須與其他黨合作。」戴雅門表示，他樂見賴引入一些更溫和的聲音。戴雅門指出，美中台關係十分複雜，美國不會強行要求賴清德怎麼做，但已繼續傳達希望台海維持現狀，有望在今年看到中美緊張局勢得到適度緩解。

台裔政策專家、學者和政治評論員、史大胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee Chen）指出，疫情封鎖、經濟低迷，中國國家主席習近平如今的國內地位比過去幾年下降，「因此他須展現實力，而台灣正是他發揮實力的方向之一」，若中國政府對台灣政府表達不滿，甚至言論升級，民眾也不必驚訝。但他相信，中國將空談付諸行動的可能性不大。