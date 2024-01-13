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灣區捷運新規 允許自行車上自動扶梯

記者王子涵／舊金山報導
灣區捷運（BART）1月起實施新規，騎者可以將自行車帶入除頭廂和尾廂外的任何一節車廂，自行車需固定在傾斜的欄杆上。（BART提供）
灣區捷運（BART）1月起實施新規，騎者可以將自行車帶入除頭廂和尾廂外的任何一節車廂，自行車需固定在傾斜的欄杆上。（BART提供）

根據本月新生效的規定，使用灣區捷運（BART）的自行車騎士，可以在大多數車站使用自動扶梯了。

新規定還允許騎者，將自行車帶入除頭廂和尾廂外的任何一節車廂，自行車需固定在傾斜的欄杆上。新規是在去年9月由BART董事會批准，與今年1月1日生效。

BART表示，不允許自行車進入自動扶梯的車站，包括屋崙19街站和屋崙機場中轉站，原因是自動扶梯較窄。在此之前，自行車只允許在電梯和樓梯上使用。

該機構表示，新規是為了便利更多使用BART系統的騎士。

捷運主任薩爾茲曼（Rebecca Saltzman）在一份聲明中表示，在樓梯上搬運自行車十分困難，並且不是所有自行車都能夠進入電梯間。「更新規定，將使更多使用自行車的乘客和家庭使用BART。騎自行車，本就鼓勵更多的人放棄使用私家車，改用公共交通，新規將鼓勵人們使用更多環保的交通方式。

舊金山騎士馮特努（Kennedie Fontenot）對新規感到高興，認為這是對那些使用公共交通和堅持騎行的人的鼓勵。「我患有哮喘，所以很難搬著自行車上下樓梯。現在我只希望自動扶梯能夠更多投入使用。」她說。

馮特努說，新的舉措也會提高乘客的安全。因為站在自動扶梯上，騎者無需移動，不會因失手撞到其他人。她說：「舊金山有很多車站都有樓梯，即時沒有自行車，也很難爬上去。」

儘管BART擴大了自行車使用的範圍，但其仍被禁止進入擁擠的車廂，並且騎士必須優先給老年人和殘疾人讓座。14歲以下的騎士需要有成年人陪同。

舊金山 捷運 屋崙

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