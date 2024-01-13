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防逃票 灣區再增8捷運站啟用新檢票口

記者楊逸辰／舊金山報導
灣區捷運(BART)接下來將在全灣區採用的新型檢票口。（BART官網）
灣區捷運(BART)接下來將在全灣區採用的新型檢票口。（BART官網）

灣區捷運（BART）董事會11日會議上，工程師介紹了接下來將正式在全灣區採用的捷運系統新型檢票口。

BART於2023年歷史性地購買了全新的檢票口，並將在全系統範圍內安裝，作為其贏得乘客歡心和徹底檢修系統安全性的努力的一部分。新的檢票口帶來了新的外觀和改進的體驗，提供最先進的技術，減少了逃票可能性，改善輪椅使用者及攜帶自行車、嬰兒車者的通道，優化了捷運系統的可靠性，提高了安全性以及檢票口的維護需求。

2023年12月28日，BART已經在西屋崙站啟用了新的檢票口。本次的會議上，BART宣布了接下來下述八個車站將啟用新檢票口以及備用車站：Civic Center, Montgomery, Powell, 24th St, SFO, Fruitvale, Richmond, Antioch。

如果八個車站之一出現需要人們繞行的情況，則備用車站為16th St, 12 St, Downtown Berkeley, Coliseum, Embarcadero, Rockridge, Dublin, Warm Springs。

在2023年4月13日舉行的BART董事會會議上，董事會推進了首次購買價值9000萬元的下一代檢票口計畫。董事會向STraffic America公司撥款高達4700萬美元來實施該專案，工程要求所有車站在2025年底前安裝新的檢票口。

新的檢票口與BART系統中現有的700個檢票口不同。大門將有明顯的擺動障礙物，很難被推過、跳過或在下面操縱。檢票口陣列的整體高度（檢票口、控制台、整合道閘）將形成一個至少72英吋的高道閘，以防止逃票。

新的檢票口將能夠處理大量人群，而不會減慢人們在處理Clipper卡時進出車站的速度。大門將配備先進的3D感測器，能夠檢測是否有人坐在輪椅上或是否攜帶自行車、嬰兒車或行李，從而在屏障關閉之前留出更多時間。大門的擺動欄杆和穿過大門的通道將配備LED照明，以幫助視障乘客。

灣區捷運董事會（BART Board of Directors）11日介紹了將在...
灣區捷運董事會（BART Board of Directors）11日介紹了將在全灣區採用的新型檢票口。（BART官網）
灣區捷運(BART)新型檢票口的模型圖。（BART官網）
灣區捷運(BART)新型檢票口的模型圖。（BART官網）
BART代理首席維護和工程官蘭波（Sylvia Lamb）介紹新型檢票口。（BA...
BART代理首席維護和工程官蘭波（Sylvia Lamb）介紹新型檢票口。（BART官網）

捷運 灣區 檢測

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