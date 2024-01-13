投票熱情高 灣區藍營選民返台助選
2024台灣大選受到全球矚目，CNN報導稱其結果可能「改變世界」。灣區不少僑胞更是提前返台，除了要在投票日親歷歷史，也積極參與選前的一系列助選造勢活動。
中國國民黨海外部副主任鍾維君去年12月25就回到台灣。他參與籌備並主持了11日在台北舉行的國民黨「四海同心，海外團結」誓師大會。他告訴記者，當天活動十分成功，800多位從全球各地返台投票的藍營僑胞齊聚一堂，前總統馬英九、國民黨副主席夏立言、副總統候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜紛紛到場，與海外僑胞會面並上台致詞。
據鍾維君描述，四海同心大會現場擠得水洩不通，座無虛席，還有人因為沒有位置坐，只能全程站著。「大家都是自掏腰包買機票回來的，真的非常感動，」他還提到：「在現場看到許多灣區僑胞，大約有100人以上。」
鍾維君表示，此前，80名全球各地返台的僑胞組成了「海外助選團」，包下兩部巴士，身著印有「海外助選團」的背心，用了8天7夜，繞全島參加助選活動。「每個大街小巷都要發傳單之外，還要站在街角揮動我們的旗子，另外就是參加了各個地方的造勢活動。」他補充說：「我們灣區也有十幾位是參加助選團的，這是很辛苦的，晚上在風風雨雨裡面幫忙造勢。」
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳已是第五次返台投票，而且這次她提前一個多月就回去了。她解釋說：「希望能夠待久一些，看看有什麼可以幫忙。」
杜麗芳透露，她在一位台大學妹的引薦下認識了一位學姐，加入一個大型Line群組，並參與了幾次街頭助選活動，跟隨10-15人的團隊，到西門町、龍山寺和新光三越等人潮聚集地，身著「侯康來鬥陣」字樣的背心，舉著國旗，拿著國旗傘，高呼口號：「3號侯友宜，台灣有和平。」，過程中碰到不少路人表示支持。
杜麗芳還冒雨參加去年12月23日國民黨在凱達格蘭大道的大型造勢活動，此外還有三場不同立法委員候選人的小型街頭活動、「四海同心，海外團結」誓師大會，以及投票前最後一晚在新北市的「贏回中華民國」選前之夜。她表示，身臨這些活動感受到國民黨氣勢很強，而且正在年輕化，不僅提名多位在專業領域極強的年輕立委候選人，在藍營活動上也看到更多年輕面孔。
另一方面，杜麗芳深知監票對於選舉結果公平、公正的重要性，因此她報名了台北市中山區的監票員。她在1月6日完成了一個多小時的培訓，投票結束侯會去現場監督開票。她說：「我是一個小螺絲釘，願意做一點事情，幫助台灣。」
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