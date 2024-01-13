投票熱情高 灣區藍營選民返台助選

北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳冒雨參加國民黨在凱達格蘭大道的造勢活動。（杜麗芳提供）

2024台灣大選受到全球矚目，CNN報導稱其結果可能「改變世界」。灣區 不少僑胞更是提前返台，除了要在投票 日親歷歷史，也積極參與選前的一系列助選造勢活動。

中國國民黨 海外部副主任鍾維君去年12月25就回到台灣。他參與籌備並主持了11日在台北舉行的國民黨「四海同心，海外團結」誓師大會。他告訴記者，當天活動十分成功，800多位從全球各地返台投票的藍營僑胞齊聚一堂，前總統馬英九、國民黨副主席夏立言、副總統候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜紛紛到場，與海外僑胞會面並上台致詞。

據鍾維君描述，四海同心大會現場擠得水洩不通，座無虛席，還有人因為沒有位置坐，只能全程站著。「大家都是自掏腰包買機票回來的，真的非常感動，」他還提到：「在現場看到許多灣區僑胞，大約有100人以上。」

鍾維君表示，此前，80名全球各地返台的僑胞組成了「海外助選團」，包下兩部巴士，身著印有「海外助選團」的背心，用了8天7夜，繞全島參加助選活動。「每個大街小巷都要發傳單之外，還要站在街角揮動我們的旗子，另外就是參加了各個地方的造勢活動。」他補充說：「我們灣區也有十幾位是參加助選團的，這是很辛苦的，晚上在風風雨雨裡面幫忙造勢。」

北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳已是第五次返台投票，而且這次她提前一個多月就回去了。她解釋說：「希望能夠待久一些，看看有什麼可以幫忙。」

杜麗芳透露，她在一位台大學妹的引薦下認識了一位學姐，加入一個大型Line群組，並參與了幾次街頭助選活動，跟隨10-15人的團隊，到西門町、龍山寺和新光三越等人潮聚集地，身著「侯康來鬥陣」字樣的背心，舉著國旗，拿著國旗傘，高呼口號：「3號侯友宜，台灣有和平。」，過程中碰到不少路人表示支持。

杜麗芳還冒雨參加去年12月23日國民黨在凱達格蘭大道的大型造勢活動，此外還有三場不同立法委員候選人的小型街頭活動、「四海同心，海外團結」誓師大會，以及投票前最後一晚在新北市的「贏回中華民國」選前之夜。她表示，身臨這些活動感受到國民黨氣勢很強，而且正在年輕化，不僅提名多位在專業領域極強的年輕立委候選人，在藍營活動上也看到更多年輕面孔。