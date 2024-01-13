我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

投票熱情高 灣區藍營選民返台助選

記者李宗敏 / 南灣報導
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳冒雨參加國民黨在凱達格蘭大道的造勢活動。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳冒雨參加國民黨在凱達格蘭大道的造勢活動。（杜麗芳提供）

2024台灣大選受到全球矚目，CNN報導稱其結果可能「改變世界」。灣區不少僑胞更是提前返台，除了要在投票日親歷歷史，也積極參與選前的一系列助選造勢活動。

中國國民黨海外部副主任鍾維君去年12月25就回到台灣。他參與籌備並主持了11日在台北舉行的國民黨「四海同心，海外團結」誓師大會。他告訴記者，當天活動十分成功，800多位從全球各地返台投票的藍營僑胞齊聚一堂，前總統馬英九、國民黨副主席夏立言、副總統候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜紛紛到場，與海外僑胞會面並上台致詞。

據鍾維君描述，四海同心大會現場擠得水洩不通，座無虛席，還有人因為沒有位置坐，只能全程站著。「大家都是自掏腰包買機票回來的，真的非常感動，」他還提到：「在現場看到許多灣區僑胞，大約有100人以上。」

鍾維君表示，此前，80名全球各地返台的僑胞組成了「海外助選團」，包下兩部巴士，身著印有「海外助選團」的背心，用了8天7夜，繞全島參加助選活動。「每個大街小巷都要發傳單之外，還要站在街角揮動我們的旗子，另外就是參加了各個地方的造勢活動。」他補充說：「我們灣區也有十幾位是參加助選團的，這是很辛苦的，晚上在風風雨雨裡面幫忙造勢。」

北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳已是第五次返台投票，而且這次她提前一個多月就回去了。她解釋說：「希望能夠待久一些，看看有什麼可以幫忙。」

杜麗芳透露，她在一位台大學妹的引薦下認識了一位學姐，加入一個大型Line群組，並參與了幾次街頭助選活動，跟隨10-15人的團隊，到西門町、龍山寺和新光三越等人潮聚集地，身著「侯康來鬥陣」字樣的背心，舉著國旗，拿著國旗傘，高呼口號：「3號侯友宜，台灣有和平。」，過程中碰到不少路人表示支持。

杜麗芳還冒雨參加去年12月23日國民黨在凱達格蘭大道的大型造勢活動，此外還有三場不同立法委員候選人的小型街頭活動、「四海同心，海外團結」誓師大會，以及投票前最後一晚在新北市的「贏回中華民國」選前之夜。她表示，身臨這些活動感受到國民黨氣勢很強，而且正在年輕化，不僅提名多位在專業領域極強的年輕立委候選人，在藍營活動上也看到更多年輕面孔。

另一方面，杜麗芳深知監票對於選舉結果公平、公正的重要性，因此她報名了台北市中山區的監票員。她在1月6日完成了一個多小時的培訓，投票結束侯會去現場監督開票。她說：「我是一個小螺絲釘，願意做一點事情，幫助台灣。」

中國國民黨海外部副主任鍾維君（右二）主持11日在台北舉行的國民黨「四海同心，海外...
中國國民黨海外部副主任鍾維君（右二）主持11日在台北舉行的國民黨「四海同心，海外團結」誓師大會，與立委候選人吳亮儀（左一）、台北市議員鐘沛君（左二）合影。（鍾維君提供）
國民黨副總統候選人趙少康在「四海同心，海外團結」誓師大會講話。（杜麗芳提供）
國民黨副總統候選人趙少康在「四海同心，海外團結」誓師大會講話。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加國民黨「贏回中華民國」選前之夜活動。（杜麗芳提...
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加國民黨「贏回中華民國」選前之夜活動。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳（右一）在台北街頭人潮聚集地參與街頭助選活動。（杜...
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳（右一）在台北街頭人潮聚集地參與街頭助選活動。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加國民黨立委候選人徐巧芯的造勢活動。（杜麗芳提供...
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加國民黨立委候選人徐巧芯的造勢活動。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加立法委員王鴻薇的造勢活動。（杜麗芳提供）
北加州侯友宜後援會公關長杜麗芳參加立法委員王鴻薇的造勢活動。（杜麗芳提供）

投票 國民黨 灣區

上一則

灣區台僑趕投票 一家四口花上萬元買機票

下一則

大谷簽約金延付 加州恐稅損近億

延伸閱讀

台灣大選 南加回台助選團現場連綫

台灣大選 南加回台助選團現場連綫
南加藍營停辦選情之夜 各自觀戰等候佳音

南加藍營停辦選情之夜 各自觀戰等候佳音
北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元

北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元
灣區12日起 又有風暴襲擊

灣區12日起 又有風暴襲擊
太浩湖雪崩死者 66歲灣區居民

太浩湖雪崩死者 66歲灣區居民

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

2024-01-10 23:57
鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

2024-01-05 15:09
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

2024-01-05 18:54
申請小屋食品經營者的殷琡閔，在家製作麵包烘培。（記者孫愛薇／攝影）

聖縣推微型廚房 3月前申請免費

2024-01-06 01:20
灣區名人謝凱婷帶著行使公民權的責任感，從舊金山飛回台灣的投票。（謝凱婷提供）

北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元

2024-01-12 19:24

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金