灣區12日起 又有風暴襲擊

氣象局預測一波大氣12日晚間起影響北加州天氣，降雨量不及去年程度。（美聯社）

氣象局預測一波大氣河(atmospheric river)從12日(周五)晚間起影響北加州天氣，有些地方的風雨會讓人回想起去年的恐怖景象，但降雨量其實遠不及去年的程度，舊金山 與屋崙 雨量在0.75-1.5吋之間，但氣象局提醒民眾，這波風暴可能出現意料之外的變化。

位於加州最西北角的德諾特縣(Del Norte County)與漢保德縣(Humboldt County)，周五傍晚起開始颳風下雨。北灣的蘇諾瑪縣(Sonoma County)周六上午受到氣流影響，風雨會在中午左右到達舊金山與屋崙。氣象預測中心(Weather Prediction Center)指出，雨勢最大的時候大約每小時會下半吋雨，雖然不會持續很久，但有些地方可能會有積水的現象。

越北邊的地方降雨越多，譬如克利森市(Crescent City)可能下5吋雨，阿瑞納角(Point Arena)約有3吋。北灣的馬連縣與蘇諾瑪縣約為1-3吋，舊金山與屋崙雨量在0.75-1.5吋之間，聖他克拉拉谷(Santa Clara Valley)雨量不會超過1吋，洛杉磯即使下雨，也只是地面稍濕。

氣象局表示，灣區 以北陣風可能強到每小時25-35哩。灣區各縣市風速會稍微緩和一些。另外這波風暴還有一個特色，風雨即將結束時會突然出現強降雨，接著降雨就結束了。

謝拉山脈會有相當大的雪，山脈北段與中段包括唐納隘口(Donner Pass)會有1到2呎的新雪，山脈南段與優勝美地會降下0.5-2呎的新雪。

但氣象局提醒會外出的民眾注意情況的發展，如果大氣河的登陸點比預測的偏南100哩，舊金山的雨勢會比上述的大很多。但如果登陸點偏到較北的地方，北加灣區可能就只會有零散陣雨。