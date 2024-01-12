舊金山去年訴訟纏身 仍安置逾1500遊民

市政府安置遊民去庇護所，是在每天都在進行的營地清理工作中完成的。（美聯社）

「舊金山 觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，根據市政府官員最近公布的數據，2023 年舊金山居住在遊民 營地的人中，有 1500 多人找到了庇護 所，比前年增加了 22%。

這些安排是由舊金山緊急事務管理局（Department of Emergency Management）與其他市政機構合作，在市政府每天都在進行的營地清理工作中促成的。

在此之前，去年市政府與非營利組織「遊民聯盟」（Coalition on Homelessness）不斷發生訴訟。該組織指控市政府現行的營地清理政策侵犯了遊民的憲法權利，強迫遊民搬遷，卻不提供適當的替代住所。這導致法官在 2022 年底簽署了針對市政府的禁令，規定在沒有足夠庇護所床位的情況下，禁止執行針對 「非自願遊民 」（involuntarily homeless）的某些法律。

在此後的一年多時間內，政府官員稱該訴訟嚴重阻礙了他們為遊民提供庇護和服務的能力。

聯邦第九巡回上訴法院在今年 9 月做出了一項澄清，即如果遊民拒絕接受庇護，他們就不屬於 「非自願遊民」。11日晚些時候，法院以二比一的結果維持了初步禁令的大部分內容，但將市政府的部分論點發回地區法院，要求對禁令中的某些內容進行進一步審查和澄清。

根據周四的市政報告，2023 年最後一個季度，舊金山街頭的帳篷數量減少了 17%，從 7 月的 609 頂減少到 11 月的 508 頂。盡管禁令帶來了挑戰，舊金山市在 2023 年仍將營地清理數量增加了 14%。

在這些營地清理期間，遊民對提供庇護所的提議反應不一。約有 64% 的人要麽拒絕了庇護所，要麽表示他們已經有了庇護所或住房。此外，目前還不清楚那些獲得庇護所的人是否繼續留住在庇護所。

目前，舊金山市每晚為 3600 多人提供庇護所，並在 11 月增加了 300 個床位。

本周，市長布里德（London Breed）宣布了一項新的法令，將減少為那些在舊金山經歷精神健康危機，或藥物使用問題的人獲取更多床位過程中的繁文縟節。

截至本周三（10日），舊金山全市共有 3131 人住在 48 個收容所，入住率為 90%。根據 2022 年的統計，舊金山共有 7754 名遊民。新的統計定於 1 月 30 日進行。