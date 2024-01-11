鋰電池頻釀火災 舊金山擬立法管理

鋰離子電池引發的火災更加兇猛，其產生的濃煙也更加致命。（火災安全調查機構網頁）

大約兩年前的一個清晨，舊金山 消防員在一場發生在Fillmore區的大火中搶救出四人。第一批到達的消防員在報警的三分鐘後就到達現場，但火勢已蔓延開來。消防員透過窗戶救出兩人，另外兩人從屋內救出。根據事故報告，在客廳充電的電動滑板車電池引發了火災，大火持續了兩個多小時，造成價值25萬元的損失。

這場大火的損失還不止這些，被救出的64歲Richard Lee因吸入過多的濃煙而死亡。

根據舊金山標準報報導，自2019年起，可充電鋰電池引起的大火在舊金山大幅上升。隨著個人電動自行車、滑板車的興起，火災事故愈來愈頻繁，這些電池通常存放在家中充電。近年來，與電池有關的傷亡人數驚人，促使各級政府制定法律規範電池的使用和儲存，近期舊金山的立法者們正在考慮這一問題。

市議長佩斯金表示，這是個全新的領域。他起草的立法正交由該市土地使用和交通委員會審核。「這是一個不斷發展的領域，我們正試圖完善它。」

如果得到通過，佩斯金的新法將修改舊金山市的消防法規，限制為電動滑板車、自行車和其他現代電子產品提供動力的鋰電池在舊金山充電和儲存的方式。

2013年開始到現在，舊金山與電池有關的火災增加了兩倍多。根據消防局的數據，2013至2018年之間，舊金山平均每年發生13起與充電電池有關的火災，2019年這一數字翻倍，達到24起，次年又激增到36起。2022年，達到創紀錄的58起火災。2023年截止到12月6日，共有41起火災與電池有關。

鋰離子電池火災也讓全美各地的消防員感到擔憂。

聖地牙哥 消防隊長雷森德（Robert Rezende）說，鋰電池增加了滅火的難度，其製造的火勢更加猛烈，造成的毒氣也更加致命。

相比舊金山，紐約的情況則更加嚴重。截止去年11月中旬，紐約已有17人因電動汽車起火而身亡。2022年的一場火災導致近40人受傷。

在過去十年中，可充電設備起火導致舊金山超過1060萬元的財物損失，13人受傷，1人死亡。

佩斯金表示，在與電動自行車零售商 和共享公司Lyme和Bay Wheels交談後，他對立法做出了修改，預計在本周的市議會中進行另一輪修訂。該立法提案在未來將開展一場信息公開宣傳活動，提高住宅物業對鋰離子電池儲存的要求。