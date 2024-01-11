三重疫情恐再現？「疫苗、口罩仍必要」

帕雷茲博士，南中央家庭健康中心首席醫療官。（取材自ZOOM）

少數族裔媒體（EMS）開展「我們是否面臨著第二次的三重瘟疫？」 線上流行病研討會，請來流行病專家討論對可能發生的三重疫情 的預測、起源以及三種感染的所有症狀、原因、預防和治療，表示疫苗和口罩 仍然必要。

美國目前正面臨全國性的醫療健康危機：新冠病毒（Covid-19）、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）病例同時上升，可能導致三重疫情。上一次三種疫情的情況出現在2022年的冬季，也是這三種流行病同時發生。呼吸道疾病的激增可能會給本已不堪重負的醫療保健系統帶來負擔，並可能導致對弱勢社區的照護出現失誤。

「三種病毒全都通過體液傳播，並且全都更容易在人們被迫在室内聚集的冬季發生，不加遮蓋的咳嗽和噴嚏會在空氣中或者物體表面上（比如餐具和門把手）留下病毒微粒。」南中央家庭健康中心首席醫療官帕雷茲（Jose Perez）博士表示，強調社交距離（六碼）和口罩與疫苗的重要性。

新冠病毒症狀雖然與其他兩種病症相似，但其特點在於會令患者失去味覺或者嗅覺。RSV的典型症狀包括流鼻涕、發燒、咳嗽和哮鳴音，嚴重的感染還能導致呼吸窘迫。流感症狀則為發燒/感覺發燒或發冷、咳嗽、咽喉痛、流鼻涕或鼻塞、肌肉或身體疼痛、頭痛、疲倦，有些人可能會出現嘔吐和腹瀉，儘管這種情況在兒童中比成人更常見。

關於對這些疾病的預防，帕雷茲表示，這些病毒都通過鼻口傳播，盡量用口罩遮蓋面部是非常有效的一種措施，與此同時，洗手也是非常重要的預防手段。

紐曼博士，德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家。（取材自ZOOM）

美國疾病管制與預防中心（CDC）報告稱，截至去年12月23日的一周內，有2萬9000例新冠病毒住院病例。新的JN.1亞變種佔新冠病毒感染病例的近一半。美國也面臨呼吸道合胞病毒病例激增的問題，這是一種無法完全治癒的呼吸道疾病，主要見於嬰兒和老年人。同時，根據 CDC估計，光是2023年最後一個季度，流感病例就多達1400萬例，死亡人數達1萬3000人。