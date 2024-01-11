金山市議會決議 籲加薩地區停火

舊金山市議會于9日下午3時通過號召加薩地區停火的決議，令舊金山成爲了美國最大的號召加薩停火的城市。(圖片來源：SFGovTV)

舊金山 市議會9日通過呼籲加薩 地區停火的決議，這令舊金山成為了美國最大的呼籲加薩停火的城市。

自從2023年10月7日哈馬斯對以色列南部入侵以來，以哈戰爭一直延續至今，儘管中間有短短數天的停火。戰爭的影響擴及全世界，乃至舊金山灣區巴勒斯坦 族裔與猶太族裔組織的示威與抗議浪潮呼嘯不斷。

市議員潘正義是號召加薩地區停火決議的提出者之一。(圖片來源：SFGovTV)

市議員潘正義（Dean Preston）和盧凱莉（Hillary Ronen）12月提出的號召加薩地區停火的決議，於9日投票。舊金山11位市議員全部到場參與投票。在議員們發言同時還可以聽到場外「現在就停火！（Ceasefire Now！）」的口號聲不停。

市議長佩斯金表示，他們不能將過多複雜的事情如歷史和戰爭雙方的行為囊括在號召停火的決議中，所以將決議簡單地濃縮在了一頁紙的長度。

盧凱莉是號召加薩地區停火決議的提出者之一。(圖片來源：SFGovTV)

盧凱莉表示：「儘管許多人認為我們作為地方議會和這些事情是沒有關係的，但是我相信我們今天將開啟一場將會影響美國各城市的風潮。如果有足夠的人站出來說話，拜登總統就必須傾聽。我毫不懷疑，如果沒有美國給予的資金和武器，以色列的極右政府將不再能夠繼續這場針對巴勒斯坦人的種族清除運動。」

市議員麥德誠投出了反對票，表示他擔心這會給其他恐怖組織送去怎樣的信號。(圖片來源：SFGovTV)

市議員麥德誠（Matt Dorsey）投反對票，表示他擔心這會給其他恐怖組織送去錯誤的信號。恐怖主義帶來的悲傷不該蓋過其恐怖的本身，「我認為當下緊急的事情是將我們對恐怖主義本身進行清楚和強烈的譴責，做其他的事情的話，我覺得這會送出一個危險的信號，就是恐怖主義是行得通的。」

市議員司嘉怡同樣投出了反對票，她表示自己今天將會是代表女性的聲音。(圖片來源：SFGovTV)

市議員司嘉怡（Catherine Stefani）同樣投了反對票。她表示，自己是代表女性的聲音。許許多多的女性和孩童被哈瑪斯成員性侵，「不論面臨什麼威脅，我每次都會為女人和女孩說話，你不能在不號召哈瑪斯投降解散、釋放人質的情況下，去號召停火。」

陳詩敏承諾她將保證舊金山保持作爲一個各種人群的避風港和保護所，隨後她投了贊成票。(圖片來源：SFGovTV)

市議員陳詩敏表示，如今他們面臨的是一個複雜的情況，不論是在過去還是將來，但是她承諾，將保證舊金山保持作為一個各種人群的避風港和保護所。她投了贊成票。

市議員安世輝（Ahsha Safai）認為，這項決議能夠讓舊金山社區中的一些人感到自己第一次被傾聽、被看見，因為他們覺得好像自己從來沒有被這座城市看到過，他也希望這項決議不會給社區帶來更多的恐懼和焦慮。隨後他也投了贊成票。

除了麥德誠、司嘉怡、孟達文投了反對票外，其他市議員均投了贊成票，決議通過。全場支持停火的觀眾都站起來熱烈鼓掌，有人響起「解放巴勒斯坦（Free Palestine）」的呼喊聲。場面一度過於喧鬧，佩斯金只好立刻宣布暫時休會。