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說唱風波落幕 非裔領袖道歉 楊曉川感謝亞裔社區支持

記者王子涵／舊金山報導
楊曉川與布朗牧師的合照，雙方和解並尋找更有效的方式，聯結亞非族裔解決城市面臨的挑戰。（取自楊曉川Instagram）
楊曉川與布朗牧師的合照，雙方和解並尋找更有效的方式，聯結亞非族裔解決城市面臨的挑戰。（取自楊曉川Instagram）

舊金山華裔小商業主、說唱歌手楊曉川（Chino Yang）9日晚在個人Instagram帳號，公開了一則非裔社區領袖布朗牧師（Rev. Amos Brown）的道歉信，並附上一張雙方會面的合照，以示和解。在楊曉川發表含有批評金山市長的說唱歌曲的後，這場長達兩個月的關於歌曲是否帶有種族歧視、政治角力、威脅言論自由的鬧劇，終於落幕。

楊曉川是兩家餐廳的業主，曾參加過中國說唱類綜藝節目而小有名氣。在近日接受ABC7新聞的採訪時，他表示，自己的餐廳在疫情三年內遭受七次盜竊和搶劫，在多次尋求市府和警局無果後，讓他倍感失望。

楊曉川的餐廳在三年內遭到七次搶劫。他在歌中將矛頭指向市長布里德。（取自楊曉川歌曲...
楊曉川的餐廳在三年內遭到七次搶劫。他在歌中將矛頭指向市長布里德。（取自楊曉川歌曲MV）

一個月前，他發表了原創說唱歌曲「舊金山我們的家」（San Francisco, Our Home）。他在歌的開頭唱到，無論如何他都將愛這座城市。然而歌曲隨後的走向則直接點燃了布里德支持者的怒火。

「布里德，你不過是個小丑。當我們真的需要你的時候，你卻不在身邊。」「讓我看到所有人的雙手，將你們的中指衝向市長。」根據歌詞直譯，楊曉川還用「奸詐的政客」（crooked politicians）等詞彙，砲轟市長應為城市治安惡化、仇視亞裔犯罪、零售盜竊等問題負責。

激進的表達迅速得到非裔社區的強烈反對，其中前市長勃朗（William Brown）和全國有色人種協進會(NACCP）主席、牧師布朗召開發布會，要求楊曉川下架歌曲，稱解決問題的方式不應是指責，而是合作，並指舊金山面臨的問題是全國性的，而非市長一人導致。

楊曉川稱將會保留說唱歌曲，以紀念亞裔社區的勝利，歌曲在Youtube得到7.1萬...
楊曉川稱將會保留說唱歌曲，以紀念亞裔社區的勝利，歌曲在Youtube得到7.1萬次的播放。（取自楊曉川Instagram）

事情隨著楊曉川突然發布的道歉視頻進一步發酵，楊曉川稱自己受到一位「極有權勢的大人物」威脅，出於家人安全的考慮而道歉。

然而非裔社區的力挺，並未給這位在今年尋求連任的市長爭取到任何積極的回應。隨著媒體進一步的曝光，有公眾質疑布朗牧師的回應是否過度，以及到底是誰威脅了楊曉川。

在一段公布的電話錄音中，布朗牧師曾向楊曉川說：「我要求你撤下歌曲。既然你沒有這麼做，我會告訴非裔社區你沒有。社區將會發表聲明，要求你為對市長做的錯事負責。城市裡發生的犯罪，市長是不為此負責的。」

楊曉川的歌曲道出許多依然飽受煎熬的亞裔社區的心聲，越來越多的居民和社區組織開始聲援他。亞裔正義運動（Asian Justice Movement）民權組織發表聲明，稱布朗牧師涉嫌「威脅」楊曉川，要求其公開道歉，並尋求亞裔與非裔社區的共同合作。

布朗牧師在道歉信中表示，儘管不是他的本意，但他意識到他的言論可能被解讀為具有威脅...
布朗牧師在道歉信中表示，儘管不是他的本意，但他意識到他的言論可能被解讀為具有威脅和壓制他人言論的。（取自楊曉川Instagram）

在楊曉川公布的道歉信中，布朗牧師表示，儘管不是他的本意，但他意識到他的言論可能被解讀為具有威脅和壓制他人言論的。「所有發生的一切是不幸的，但我們如今更加了解了彼此。」在合照中，楊曉川和布朗牧師坐在一起。

在道歉信的下方，一段楊曉川手寫的文字顯示，他接受了布朗牧師誠懇的道歉。在其個人社交平台，他將道歉視頻刪除，但會保留說唱歌曲，以紀念「我們的勝利。」在圖文中，他感謝了亞裔社區的支持。

政治評論家認為，整場事件是極其「政治化」。全國亞太裔投票委員會（APIAVote）主管坂庭（Bob Sakaniwa）表示，政治候選人需要比以往做出更多接觸，以吸引亞裔的選票，進步空間還有許多。

亞裔 非裔 舊金山

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