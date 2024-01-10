聖荷西警局長馬塔 轉任檢察官辦公室

聖荷西警察局長馬塔將卸任，出任聖縣檢察官辦公室調查組長。(聖荷西警察局官網)

聖荷西 信使報報導，聖荷西官員9日宣布，擔任聖荷西警察局長約三年的馬塔（Anthony Mata），將結束其在聖荷西警局近三十年的任期，轉任聖他克拉拉縣檢察官辦公室（Santa Clara County District Attorney’s Office）調查組組長。

馬塔同意從4月1日起擔任檢察官辦公室調查組長，接替剛剛退休 的雷耶斯（Moises Reyes）。在此之前，邁耶（Melisa Meyer）被選為臨時組長。

在新崗位上，馬塔將領導一支由約90名調查員組成的團隊，他們通常與檢察官一起開展刑事調查，並向檢察長羅森（Jeff Rosen）匯報工作。與他擔任警察局長時指揮的約1200名警員相比，馬塔的管轄範圍要小得多。

馬塔在周二的一份聲明中說：「這個決定並不容易，但經過慎重考慮，我認為現在是到聖他克拉拉縣檢察官辦公室擔任新職務的合適時機。我非常感謝在我的職業生涯中給予我的支持和鼓勵。」

羅森表示，馬塔的背景和本地經驗將提升檢察官辦公室的地位。他在一份聲明中說：「我們的共同願景是建立一個對所有人都安全和公平的刑事司法系統。我非常高興我們的公共安全團隊，能夠吸引到像馬塔局長這樣具有國家級聲望的領導者。」

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）在一份聲明中表示，在馬塔三月底卸任前，他們將宣布臨時警察局長人選並啟動招聘程序。

三年前，經過幾位內部候選人的激烈競爭，馬塔被任命為聖荷西警長，三年來，由於警局發生了一連串警員行為不當的醜聞，馬塔一直在努力推動警局的透明度建設。

這些醜聞包括一名警官在2022年服用芬太尼過量，以及另一名警官因被指控在處理家庭騷亂報警時手淫而被捕。在同一時期，還有一名警官被發現在深入搜查一名被綁架兒童時醉酒上班。

馬塔已要求警察局對招聘和背景調查行為進行獨立審計，並對警員的隨身攝像頭視頻進行隨機審計。他還表示，支持修改州法律，允許警察機構在不違反人事信息和警員隱私保護規定的情況下，公開發布涉及高調不當行為警員的姓名和詳細信息。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）贊揚馬塔的社區工作，以及他在警局艱難時期追求公開透明的精神。

馬塔是芝加哥 人，長期居住在聖荷西，1996年加入聖荷西警察局，並在聖荷西州立大學（San Jose State University）獲得公共管理（public administration）碩士學位。他一路升遷，擔任副局長期間，他指揮巡邏行動，督導監管部門以及犯罪數據和情報。他是在該市一些著名少數族裔社區團體的支持下擔任警察局長。