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加州新冠住院率低於往年 但長新冠威脅仍在

編譯組／8日綜合報導
聖他克拉拉公共衛生部門助理衛生主管羅伊表示，的確有許多新冠病毒正在傳播，令人安心的是，並未見到住院人數出現急遽上升。(圖取自聖他克拉拉公衛部門官網)
聖他克拉拉公共衛生部門助理衛生主管羅伊表示，的確有許多新冠病毒正在傳播，令人安心的是，並未見到住院人數出現急遽上升。(圖取自聖他克拉拉公衛部門官網)

灣區許多人在年底假期感染新冠病毒，根據巴洛阿圖上周的廢水數據顯示，病毒濃度高於以往，整個灣區與全國病毒濃度都很高。

聖他克拉拉公共衛生部門助理衛生主管羅伊(Dr. Monika Roy)表示，的確有許多新冠病毒正在傳播，在冬季發生不令人驚訝，尤其在假期之後。令人安心的是，並未見到住院人數出現急遽上升。儘管避免感染病毒似乎不太可能，接種疫苗仍未嫌太遲。

什麼是罪魁禍首？越來越少人戴口罩或接種新疫苗，新變種病毒JN.1正在迅速增長，引發自疫情以來繼omicron之後的第二大感染潮。每周約有1500名美國人死於新冠、高於9月份的1200人。

美國疾病防治中心(CDC)數據指出，變異病毒與約60%新病例有關。JN.1是omicron病毒家族成員，源自BA.2.86變體，其最顯著的新突變是改變附著在細胞上的刺突蛋白、增強逃避免疫能力。但即使JN.1更可躲避先前感染與疫苗接種產生抗體，卻也無法完全抵抗抗體。

近來一項關於病毒傳播研究發現，接觸時間長短為傳染最大因素。牛津大學研究人員領導團隊發現，82%病例是由持續超過一小時的暴露而感染。不過，儘管新冠病毒無所不在，但住院與死亡機率明顯低於前幾年。截止12月底，加州醫院新冠肺炎病患人數增至約2000人，為去年冬季高峰的一半、歷史最高紀錄的十分之一。

然而，所謂長期新冠疫情的威脅仍存在，約有15%新冠病毒感染者仍與持續疲勞、腦霧、呼吸急促、身體疼痛、消化與心臟問題對抗。但是，疫苗接種與廣泛的免疫力，加上病毒演變，似乎降低長新冠風險，正如住院與死亡威脅下降相同。

最近一項研究發現，與未接種疫苗者相比，接種三劑疫苗的人、罹患長新冠的可能性降低近70%。疫苗注射越多，長新冠可能性越小。

不過，舊金山加大新研究發現，抗病毒藥物Paxlovid並不能降低長新冠的風險。原因尚不清楚，有一種理論認為，長新冠是由病毒在體內殘留引起。

並未參與研究的舊金山加大傳染病學教授陳子平(Peter Chin-Hong)認為，另一個主要理論是免疫系統變得非常惱怒且失調。但他強調，老年人與嚴重免疫功能低下者仍可從此治療獲益，無論其預防長新冠能力為何。截至目前，隨著疫苗更新與病毒進化，出現長新冠機會已減少。

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