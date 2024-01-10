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「亞洲風」夜市 金山今年將續辦

記者李怡／舊金山報導
圖為去年舊金山華埠舉辦的夜市活動，吸引眾多居民和遊客到訪。（記者李怡／攝影）
圖為去年舊金山華埠舉辦的夜市活動，吸引眾多居民和遊客到訪。（記者李怡／攝影）

去年多個亞洲風格的夜市和街會活動在舊金山成功舉辦。不僅吸引了灣區和世界各地的居民遊客到訪，也為當地商埠的小型商業帶來了繁榮。2024年不管是從當地小型商業組織或夜市監管立法層面，均將有所完善，讓舊金山的夜市活動舉辦起來更輕鬆容易。

選區包括日落區在內的舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示：「2024年日落區的夜市活動將繼續開展，也計畫擴大到更多的街區，進行每個月一次的夜市活動。 她說，去年當選後和台灣丈夫回台，逛饒河夜市時，驚覺那裡的歡樂氣息，正是舊金山人所需要的。於是就辦夜市的可能性徵詢市民意見，並獲得熱烈迴響。今年日落區夜市會參考全世界各大夜市，包括台灣夜市的設計，預期在三個區街擺放80個攤位，融合美食、遊戲、商品等元素」。

日落區華人社區爾文街雜貨店和餐飲店居多。燒臘門店老闆表示，夜市期間會延長營業時間，希望民眾逛夜市時，也能順道光顧附近的店家。

另外，梅森堡卡車美食節夜市（ Off the Grid）在今年五月也將重返舊金山，供遊客和居民品嚐多種風味的亞洲美食，如擔擔麵、泰國咖哩、日本的壽司卷、土耳其餃子等。

美化華埠行動委員會總裁勞微笑（Lily Lo）表示：「正在籌備2024年為華埠開展更多的夜市活動，一是吸引更多灣區居民和全世界的遊客到訪華埠，為刺激華埠經濟復甦貢獻力量。 再是想通過夜市和街會上的文化攤位、食物、紀念品等讓更多人了解中國文化與華埠歷史」。

為促進夜市和攤商文化在加州的順利和低成本開展，舊金山選出的加州眾議員楊馳馬（ Matt Haney）表示：「關於加州夜市許可的AB441提案已通過。這項議案將幫助加州各市的農夫市場和夜市獲得長達一年的經營許可證，取代現有每月和季度申請的限制。夜市和農夫市場等定期社區活動，可以透過吸引人流量來振興社區和小型企業。 AB441法案通過，將為此類活動創建專用許可證，允許社區活動全年重複舉辦活動，無需重複文書工作和費用」。

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