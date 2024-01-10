我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

華人中國賣房 換匯美金遇難關…最後決定「私下換匯」

本報記者／綜合報導
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（Pexels）
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（Pexels）

持有美國綠卡的華人齊先生，日前回中國賣房。結果賣房的錢，卻面臨換匯和如何匯到美國等系列問題。齊先生表示，真的很折騰人，他的銀行找遍附近十多家銀行，結果當日能湊到的美元現金不足一萬；而通過直系親屬幫忙，做每人每年最高限額五萬美元的電匯，卻需要相關資料證明是直系親屬才能操作，手續很麻煩。

華人齊先生疫情三年沒有回國，最近回中國辦理房屋買賣事宜。他說，眼看中國房價不斷下降，他所處的二線城市，房價更是降幅比較大。他想趁這次回國還沒跌太慘，把房子賣掉，換成美元帶回美國，用來支付買新房的首付。他位於市區中心的房子，最後以160萬元人民幣成交，換算成美元大概20多萬。他疫情前操作美元電匯，覺得手續很簡單，把人民幣換成美元；找不同的人協助辦理，按照每人每年最多電匯五萬美元的方式，把錢電匯出來。

結果這次竟然困難重重，他按照以前的方式在網上辦理電匯，結果第二天被銀行告知相關審核沒通過。他只能去銀行櫃檯辦理換匯，結果該銀行表示，沒有那麼多美元，隨後銀行找周邊銀行調美元，打了十多個電話，只有一個銀行有3000美元。中國換匯是按次數計算，一次換取3000元和換一萬元的最高額度，都算一次，且每個月只能換三次。

齊先生說，他一共就回中國一個月，只能換三次，且每次最多一萬元，他這20多萬美元，需要折騰半年多時間，這簡直是不可能完成的任務。而且在銀行櫃檯換匯，每次都要交手續費，長期下來也是不小開銷。

齊先生最後決定找不同的親屬，按人頭（每人每年上限五萬元）方式把錢電匯到美國。以往七大姑八大姨等遠房親戚都可以，現在卻要求是直系親屬。齊先生和哥哥一起去銀行辦理，銀行說需要證明他們是直系親屬。雖然兩人名字只差一字、長得也像，但銀行認為，這些都無法證明他們是兄弟，需要提供戶口本，證明是親兄弟。齊先生說，兩人都已經50、60歲，早在幾十年前結婚時，就分別從原家庭的戶口本上遷走。而且那時還沒有能方便拍照記錄的手機，兩人在一個戶口本的證明，沒有任何備份。

齊先生說，換匯過程實在太難、太麻煩，他最後決定走私下換匯路線，通過找熟人，以當天匯率加2%手續費的方式，把人民幣換成美金。「但凡合法途徑能走通，誰也不願意選擇有風險的私下換匯。」齊先生說，部分地下錢莊，手續費都已收到4%，還不一定保障安全。現在與他換匯的，起碼還是熟人；不過即便如此，他也不敢一次換太多，只能分批慢慢換。

疫情 華人 房價

上一則

華人「私下換匯」恐被詐欺 黑白兩道通吃

下一則

「亞洲風」夜市 金山今年將續辦

延伸閱讀

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
滬金山區賣房新招：免費5年交通 網吐槽「買得起房 差這些錢嗎？」

滬金山區賣房新招：免費5年交通 網吐槽「買得起房 差這些錢嗎？」
為「懷孕」再婚妻還債 上海男賣3房… 發現「出生證」竟是假的

為「懷孕」再婚妻還債 上海男賣3房… 發現「出生證」竟是假的
旅遊／賣房參加3年遊輪行 竟被取消

旅遊／賣房參加3年遊輪行 竟被取消
新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施

新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
國家氣象局預測，舊金山本周將迎來入冬以來最冷天氣。（圖片來自Baron Weather）

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬