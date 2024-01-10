大熊貓來金山？動物園濕冷多霧宜居 氣候條件與四川相似

舊金山動物園位於舊金山日落區，近太平洋海岸線，常年氣溫濕冷多霧。（圖片來自Google地圖）

對於舊金山 市長布里德向中國請求在舊金山動物園 飼養大熊貓一事，受到了民眾的廣泛關注。甚至有外州讀者留言，看到這一消息非常興奮，到時會帶著家人排隊到舊金山看熊貓。 那舊金山是否是大熊貓的宜居之地，飼養熊貓又需要哪些條件？

舊金山動物園位於舊金山日落區，近太平洋海岸線，常年氣溫濕冷多霧，類似於大熊貓的故鄉中國程度的氣候，非常適合大熊貓生存。因為熊貓更喜歡涼爽的溫度而不是炎熱的天氣。 熊貓生活在氣候溫和的四川，溫度常年維持在20度左右，而舊金山的氣候條件與四川非常相似。 但是要長期飼養大熊貓，還必須要為其專門建立一個熊貓館。

據資料顯示，因熊貓數量銳減，瀕臨滅絕，為保護熊貓，中國國家林業局在2007年宣布停止贈送大熊貓，改為租借的方式，並要求租借國每年支付50萬-100萬美元的租金 。 且要求租借大熊貓的國家必須為熊貓建立適合生長的場館。

另外，全世界都知道熊貓最喜歡吃的就是竹子。但不是所有類型的竹子都吃，常常需要從中國空運最新鮮的竹子，還需要受到中國培訓的專業熊貓飼養員進行餵養。 且有規定稱在大熊貓租借期間，如果發現對熊貓照顧不佳，身體狀況不好，中國可無條件將熊貓接回。

除了大熊貓一年的350萬的租金，算上建場館，保險費用每隻起碼300萬美金，另外人工費和飼料費還沒算在其中。

舊金山市長布里德在接受本報採訪時表示，將大熊貓接到舊金山動物園，還需要向社會人士發起募捐，為熊貓建設場館。 中國的專家團隊在去年底已經對舊金山動物園的生長環境做出了評論。 期待舊金山成為守護熊貓的最佳合作夥伴。

據資料顯示，舊金山並沒有長期飼養大熊貓的歷史。1936 年第一批來到美國的大熊貓曾在舊金山停留，然後前往全美各地巡迴演出。1984年洛杉磯奧運期間，兩隻大熊貓被借出支持賽事，在舊金山動物園停留了三個月。 布里德表示，當時的兩隻熊貓「雲雲」和「歡歡」吸引了數十萬遊客，是舊金山動物園有史以來最繁忙的時期。

中國外交部長王毅上周表示，大熊貓2025年內返回加州的工作已步入正軌，但未具體說明是在哪個動物園。