聖荷西遊民車禍死亡數 4年增10倍

新近公布的五年分析數據，聖荷西遊民車禍死亡人數急劇增長。示意圖。(KTVU FOX2新聞畫面截圖)

根據聖荷西 交通安全組織「零願景任務小組」(the Zero Vision Task Force) 新近公布的五年分析數據，聖荷西遊民 車禍死亡人數急劇增長，從2018年五位遊民車禍喪生增長到2022年51位遊民不幸喪生輪下。零願景已加強聯繫紮營過夜的遊民，提醒他們過街時留神來往車輛。

零願景經理明茲 — 羅斯 (Jesse Mintz-Roth) 表示，小組正與聖他克拉拉縣驗屍官共同搜集遊民喪生車禍數目，然而零願景與聖荷西交通處仍無法確認遊民喪生車禍數量大增主因。

明茲 —羅斯表示，目前能確定車禍發生原因之一是能見度問題，71%發生於遊民過街時死於車輪，92%車禍發生於夜間。因此行人必須增加他們的能見度，駕駛人亦需打開車燈，增加行車的能見度。

根據明茲 — 羅斯，遊民喪生車禍與在城郊紮營過夜問題息息相關。因為城郊一般照明欠佳。根據聖荷西市議員歐提茲 (Peter Ortiz) ，遊民喪生車禍問題主要因素有二：民眾開車超速，以及聖荷西人行道基礎建設不佳。歐提茲代表聖荷西第五選區，該選區共有11人車禍喪生，乃為聖荷西各選區中，喪生車禍人數次高者。聖荷西車禍喪生人數最高的一個選區是第七選區，車禍死亡人數高達15人。

第七選區越裔市議員多恩 (Bien Doan) 未能接受記者採訪。第五選區市議員歐提茲表示，車禍問題令人傷心。他說，僅僅McKee路與Jackson大道兩條街上，就有六人喪生車禍，市府已在這兩條街上增強行人安全設施，包括顏色醒目的行人穿越道，水泥中隔島，車道柵欄中隔帶等。

第五與第七選區號稱是聖荷西交通最危險的地區。從2018年到2022年共有七位遊民於Story 路與Keyes街因車禍喪生，四人死於Jackson大道，四人死於Tully路上。

71歲婦女桑蒂 (Sandi) 過去一年半來露宿街頭，她說，遊民過街情形相當危險，由於無法判斷駕駛人的行為，過街是非常危險的事情。有些駕駛人看到有行人想過街，會主動將車速減慢，有些駕駛人毫無反應。

桑蒂指出，在這些危險性高的街道上，必須加強保護耆老或殘障的遊民。他們的處境相當令人憂心。聖荷西市府交通安全處經理克魯茲 (Lam Cruz) 指出，聖荷西市府已在市區車禍發生頻繁街道加設車速減緩警告牌誌。