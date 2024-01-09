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舊金山道路狀況評比 居灣區首位

記者王子涵／舊金山報導
工務局正在填補華埠附近的一處道路坑洞。（記者王子涵╱攝影）
工務局正在填補華埠附近的一處道路坑洞。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）和工務局長肖特（Carla Short）8日宣布，由大都會交通委員會獨立評估的結果顯示，舊金山市的路面狀況指數（PCI）達到75分，評級為「良好」，在灣區各大城市中名列榜首。

舊金山市在去年年初經歷了創紀錄的風暴天氣，加劇了道路維修的難度，使得這一成績尤為難得。該市在二十世紀初的PCI指數一直在60分左右徘徊，但在過去的15年里，道路維護的質量在穩步上升。

布里德表示，對於駕車、騎車、步行和使用公共交通工具的市民來說，街道變得更加安全平順，城市在維修道路的工作上取得了戰略性的成功。「感謝辛勤工作的工務局隊伍，不僅幫助市民鋪設道路，還每天填補坑洞，這是一項至關重要的城市服務。」布里德說。

去年，工務局的道路維護計畫惠及503個街區。過去的15年中，城市六成以上的街區（約8000個街區）被重新鋪設。

根據聲明，維護狀態良好的道路，一個街區僅需要5萬元，而狀態較差的道路，一個街區最高可花費50萬元。施工團隊還要考慮諸多因素，如污水升級、是否與其他基礎設施結合、地理公平性等因素。

工務局在去年共填補了12358個坑洞，比前一年增加近18%。其中在72小時內響應的搶修工程達到總工程量的91%，超過了預定的90%的工作目標。

舊金山 大都會 灣區

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