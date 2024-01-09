舊金山華埠小商戶 寄望今年穩定安全 盼減少遊民和盜竊搶劫犯罪

華埠居民對於新年沒有過高的期許，安全的社區環境依然是最基本也是最迫切的需要。（記者王子涵／攝影）

臨近農曆新年，舊金山華埠 的小商業主們正在為春節商機預做準備。回顧2023年的經營，不少業主對旅遊業和經濟大環境的低迷表達失望。展望2024年，他們不再有更高的期許，穩定安全的社區環境是自疫情 爆發之後，華埠最基本也是最迫切的需要。

開在士德頓街（Stockton Street）的中美參茸海味藥行，即使是在周中下午顧客也是絡繹不絕。不同於大多數華埠商業在疫情期間的掙扎表現，店中售賣的多款熱門藥物一度出現脫銷的情況，如中成藥以及海貨也銷售 不同於大多數華埠商業在疫情期間的掙扎表現，藥行受疫情影響最小。（記者王子涵／攝影） 平穩。

老闆Mandy表示，疫情對藥行的衝擊確實是最小的，如胃藥、感冒藥在疫情期間銷量還會增加，但中草藥的成本也在上漲。

「新的一年，還是希望華埠能夠安安全全。」Mandy說，舊金山華埠的治安已經算好，巡邏警和社區的關係也密切，商戶也聯合起來成立華埠商戶聯合協會，比以前更加團結。但對於遊民和盜竊搶劫犯罪，她依然心有餘悸。

「心裡還是感到很怕。」Mandy說，時常通過監控抓到了小偷，但小偷依舊理直氣壯用贓物價值不夠950元，不構成重罪的理由回嗆，讓她十分氣憤。

遠離華埠主商業街道的幸福餅家，生意主要依靠穩定的遊客團體支撐。這間自1975年就開始經營的老店，在去年年底開始了三個月的店面升級，直到新年前才重新開業。

店主Hanna Zhang表示，如今的生意只有疫情前的30%，距離徹底恢復還需要很長的時間。「有外在的因素，也有內在的因素。」Hanna說，「經濟大環境不好，舊金山市中心的大商場、科技企業、銀行都在退出，對經濟的負面影響會逐漸在社區裡體現出來。而內在的因素，還是人們對經濟復甦的信心不足，這會直接影響消費觀，錢更願意在銀行存著，節省開支，」

「以前可能會買幾個蛋糕，現在就買一個好了。原來天天出來吃早餐，現在在家簡單弄一些就好了。」Hanna 說，「新的一年希望會有好的結果，但會做好最保守的準備。」

三陽餐室的老闆謝德能道出餐飲業在疫後的艱難復甦。（記者王子涵／攝影）

三陽餐室的老闆謝德能道出餐飲業在疫後的艱難復甦。這間30多年的潮州餐館在疫情前常常需要排隊等待，而在8日的中午，只有零零星星的幾位食客。他表示，外賣的收入減少很多，以前一個中午就會有四五十個訂單，大多來自市中心的上班族，現在人們居家辦公，訂單少很多。

外賣分成減少也使得店家雪上加霜。「疫情期間，外賣平台的佣金是每單15%，店家還有的賺，現在提高到30%，利潤少很多。」謝德能說，「疫情前的佣金也是30%，但訂單多，可以接受，現在遠不及以前，2024年也不會有大的改觀。」

謝德能表示，華埠的確湧現出一些新的機會，好幾間雜貨鋪新開張。他分析，政府為刺激經濟發放的補助金EDD，並沒有惠及餐飲從業者，因為補助金不能用於熱食，而售賣冷食和雜貨的店鋪得到居民青睞