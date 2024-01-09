我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

舊金山華埠小商戶 寄望今年穩定安全 盼減少遊民和盜竊搶劫犯罪

記者王子涵／舊金山報導
華埠居民對於新年沒有過高的期許，安全的社區環境依然是最基本也是最迫切的需要。（記者王子涵／攝影）
華埠居民對於新年沒有過高的期許，安全的社區環境依然是最基本也是最迫切的需要。（記者王子涵／攝影）

臨近農曆新年，舊金山華埠的小商業主們正在為春節商機預做準備。回顧2023年的經營，不少業主對旅遊業和經濟大環境的低迷表達失望。展望2024年，他們不再有更高的期許，穩定安全的社區環境是自疫情爆發之後，華埠最基本也是最迫切的需要。

開在士德頓街（Stockton Street）的中美參茸海味藥行，即使是在周中下午顧客也是絡繹不絕。不同於大多數華埠商業在疫情期間的掙扎表現，店中售賣的多款熱門藥物一度出現脫銷的情況，如中成藥以及海貨也銷售

不同於大多數華埠商業在疫情期間的掙扎表現，藥行受疫情影響最小。（記者王子涵／攝影...
不同於大多數華埠商業在疫情期間的掙扎表現，藥行受疫情影響最小。（記者王子涵／攝影）
平穩。

老闆Mandy表示，疫情對藥行的衝擊確實是最小的，如胃藥、感冒藥在疫情期間銷量還會增加，但中草藥的成本也在上漲。

「新的一年，還是希望華埠能夠安安全全。」Mandy說，舊金山華埠的治安已經算好，巡邏警和社區的關係也密切，商戶也聯合起來成立華埠商戶聯合協會，比以前更加團結。但對於遊民和盜竊搶劫犯罪，她依然心有餘悸。

「心裡還是感到很怕。」Mandy說，時常通過監控抓到了小偷，但小偷依舊理直氣壯用贓物價值不夠950元，不構成重罪的理由回嗆，讓她十分氣憤。

遠離華埠主商業街道的幸福餅家，生意主要依靠穩定的遊客團體支撐。這間自1975年就開始經營的老店，在去年年底開始了三個月的店面升級，直到新年前才重新開業。

店主Hanna Zhang表示，如今的生意只有疫情前的30%，距離徹底恢復還需要很長的時間。「有外在的因素，也有內在的因素。」Hanna說，「經濟大環境不好，舊金山市中心的大商場、科技企業、銀行都在退出，對經濟的負面影響會逐漸在社區裡體現出來。而內在的因素，還是人們對經濟復甦的信心不足，這會直接影響消費觀，錢更願意在銀行存著，節省開支，」

「以前可能會買幾個蛋糕，現在就買一個好了。原來天天出來吃早餐，現在在家簡單弄一些就好了。」Hanna 說，「新的一年希望會有好的結果，但會做好最保守的準備。」

三陽餐室的老闆謝德能道出餐飲業在疫後的艱難復甦。（記者王子涵／攝影）
三陽餐室的老闆謝德能道出餐飲業在疫後的艱難復甦。（記者王子涵／攝影）

三陽餐室的老闆謝德能道出餐飲業在疫後的艱難復甦。這間30多年的潮州餐館在疫情前常常需要排隊等待，而在8日的中午，只有零零星星的幾位食客。他表示，外賣的收入減少很多，以前一個中午就會有四五十個訂單，大多來自市中心的上班族，現在人們居家辦公，訂單少很多。

外賣分成減少也使得店家雪上加霜。「疫情期間，外賣平台的佣金是每單15%，店家還有的賺，現在提高到30%，利潤少很多。」謝德能說，「疫情前的佣金也是30%，但訂單多，可以接受，現在遠不及以前，2024年也不會有大的改觀。」

謝德能表示，華埠的確湧現出一些新的機會，好幾間雜貨鋪新開張。他分析，政府為刺激經濟發放的補助金EDD，並沒有惠及餐飲從業者，因為補助金不能用於熱食，而售賣冷食和雜貨的店鋪得到居民青睞

華埠 疫情 舊金山

上一則

金山市長布里德致信習近平 熊貓快來了

延伸閱讀

迎春節 華埠將辦炮竹文化節、大遊行

迎春節 華埠將辦炮竹文化節、大遊行
「我們會克服困難」 華埠領袖對2024年樂觀

「我們會克服困難」 華埠領袖對2024年樂觀
盜賊4劫同家商店 至今逍遙法外

盜賊4劫同家商店 至今逍遙法外
布碌崙少年足球冬季開訓

布碌崙少年足球冬季開訓
反對貝瑞吉建遊民所 華人聚集紀思庭辦公室前示威

反對貝瑞吉建遊民所 華人聚集紀思庭辦公室前示威

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案