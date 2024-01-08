全美最老舊金山圍棋俱樂部主辦 鑄久杯圍棋賽 灣區逾70人參賽

北美最古老的圍棋社團舊金山圍棋俱樂部舉辦第29屆「鑄久杯」圍棋巡迴賽。做起舊金山圍棋俱樂部主席白天賜及妻子陳欽、中國圍棋著名職業棋手江鑄久、世界首位圍棋九段女棋手芮迺偉、舊金山圍棋俱樂部董事等。（記者王子涵╱攝影）

北美最古老的圍棋社團舊金山 圍棋俱樂部（San Francisco Go Club），7日舉辦了第29屆「鑄久杯」圍棋巡迴賽。灣區 70多位圍棋好手前來參賽。賽事吸引了包括世界首位圍棋女九段芮迺偉、中國圍棋著名職業棋手江鑄久九段、其長兄江鳴久等前來與圍棋愛好者切磋。

世界首位圍棋女九段芮迺偉（左）在比賽中。（記者王子涵╱攝影）

圍棋起源於中國，是世界上最古老的棋類運動。19世紀淘金熱時期，圍棋隨著亞洲移民潮被帶入北美。最初，舊金山成立了兩個小型圍棋俱樂部。1931年，兩家俱樂部合併形成了現在的舊金山圍棋俱樂部。

俱樂部主席白天賜（Matthew Barcus）表示，自己曾是帆船愛好者，兩三年前才開始學習圍棋。「這個遊戲有很深的文化，需要創造一個環境供愛好者交流，傳承圍棋傳統。」

舊金山圍棋俱樂部創立于日本城。第二次世界大戰期間，大量日裔居民被轉移到西部沙漠的營地，俱樂部也被迫關閉。許多日裔民眾在營地裡玩圍棋作為生活的慰藉，在戰後也得以保留。舊金山圍棋俱樂部多年來輾轉多地，在2022年搬回日本城的購物中心，並成功進入舊金山傳奇企業名單（Legacy Business Program）。

2016年AlphaGo AI 橫空出世，打敗了包括韓國圍棋棋王李世乭、中國世界冠軍柯潔等世界頂級棋手，讓圍棋間成為世界討論的話題。「圍棋再次成為挺大的熱點，在亞洲又火了。」江鑄久說，「而在西方，喜歡的人多了，下棋的俱樂部卻更艱難了。」

江鑄久在退役後，投身到圍棋教學的事業中。他表示，圍棋對於孩子的成長、性格塑造是多元的。（記者王子涵╱攝影）

江鑄久表示，90年代電腦尚未普及時，線下的圍棋俱樂部十分火熱，遠程下棋還需要通過打長途電話才能完成，十分不便，俱樂部生存反而容易。而當電腦普及，尤其是AI技術更方便人們在線上進行練習和復盤以後，更多的棋手選擇在線上下棋，本地的俱樂部生存就愈加困難。

「圍棋文化會繼續傳承下去，AI是未來發展的大方向，而圍棋俱樂部則不一定。」江鑄久說。

灣區華人資深棋手鐘思晨表示，AI對於各個級別的棋手都是有很大的幫助，包括提升棋技、快速復盤，但對頂尖選手還是有一定衝擊，打擊了頂尖棋手的創造性。「AI的開局方式與人類棋手完全不同，導致一些聲音認為，圍棋AI的選擇絕對正確，失去了曾經的神秘感。」鐘思晨說，「而象棋AI與人類發明的開局還是很相似的，所以衝擊就不會很大。」

江鑄久在退役後，投身到圍棋教學的事業中。他表示，圍棋對於孩子的成長、性格塑造是多元的，並且相較琴棋書畫的其他方式，能夠更快見效。

「圍棋對抗性很強，輸掉比賽孩子立刻會有挫折感，會經歷心態的起伏。即使你再聰明輸棋也是正常的，在過程中就會得到鍛鍊。」江鑄久表示，圍棋能夠提高孩子抗挫折力、專註度、不虛度時間有效率，能夠接受失敗，主動尋求進步。

白天賜與妻子陳欽接手舊金山圍棋俱樂部後，成功為灣區的棋手在日本城找到一個固定的交流空間，並發展出會員制，以穩定地維持俱樂部的發展，邀請圍棋名家講座，發揚圍棋文化，如今會員已超過100人。

陳欽表示，「鑄久杯」的成功舉辦要感謝應氏基金會長期的贊助。台灣著名實業家應昌期是圍棋愛好者，1988年創立了「應氏杯世界職業圍棋錦標賽」，並創立了著名的圍棋「應氏規則」。他為推動圍棋文化貢獻巨大，資助多家圍棋俱樂部在社區發展。