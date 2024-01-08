消費電子展 賭城開鑼 「中國之夜」暨發展論壇 構築中企發聲平台

CES消費電子展將於9日至12日在拉斯維加斯舉辦。(美聯社)

每年一度的美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES ），將於9日至12日在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）舉行。

今年的一大亮點包括在9日晚間，CES展會將舉辦「中國之夜」暨消費性電子發展論壇。 論壇將邀請全球科技創新領域行業專家、利益相關者，和包括行業領袖、研究人員、學者、創新者和政府官員，圍繞全球消費電子決策發展新趨勢，從政策、市場、技術等多個角度，以專題演講與時尚對話的形式，建構中國企業集合發聲的平台、世界科技企業交流互動的平台及年度消費電子成果發布的平台。

據官網資訊顯示，今年第52屆CES消費電子展，預計將吸引超過13萬人參加，超過4000家科技公司關注。這一會展一直被視為電子消產業的風向標。

2024年CES大展熱點，將包括人工智能 （AI ）家居用品和公共交通等領域的應用方面， 與今年大展的主題「智慧生活，智慧交通」呼應。

OpenAI去年掀起的生成式人工智能（GPT）熱潮，仍將是今年展會的最大焦點。人工智慧手機也將是2024年的主題。研調機構對位式研究預計，今年生成式AI智慧型手機出貨量將突破1億部，2027年則上漲逾5億部，年複合成長率高達83%。

在CES展開前，高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）已表態，自動生成人工智能進入手機行動裝置將帶動更大變化。目前包括小米、Vivo、OPPO等手機品牌都將結合大型語言模型的人工智慧加入手機產品，而三星（Samsung）近期將問世的年度旗艦機Galaxy S24系列，同樣引進名為Galaxy AI的人工智慧應用服務。