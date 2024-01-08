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「我們會克服困難」 華埠領袖對2024年樂觀

編譯陳盈霖╱綜合報導
舊金山華埠商家對2024年充滿期待。(KTVU）
舊金山華埠商家對2024年充滿期待。(KTVU）

舊金山觀察家報報導，展望2024年，舊金山華埠（Chinatown）業主和社區領袖抱持樂觀。2024年也是自新冠肺炎疫情摧毀該地區，威脅數百家企業的第四年。

陳達尼（Tana Chan，譯音）在她擁有半世紀的Wok Shop內告訴觀察家報「華埠將會有它自己的地位」，「我們會遇到一些不好的情況，但我們會克服，這就是華埠的態度。」

疫情對華埠影響尤其嚴重，華埠的經濟仰賴觀光和金融區的人潮，兩者至今都未回到至2020年前水平。舊金山華埠商戶聯合協會（Chinatown Merchants Association）會長邵旗謙（Edward Siu）估計，與疫情前相比，該地區生意目前下降20%至30%，旅遊業下降20%，他認為後者主要是缺乏亞洲遊客。

2019年時，華埠有950家商店、餐廳或辦公室。邵旗謙表示，疫情爆發時，超過一半商家不得不永久或暫時關閉，當時舊金山市中心基本上空無一人。

直到2024年，在華埠活躍的商家或辦公室約700多家，其中包括格蘭特路（Grant Ave.）陳氏Wok Shop（Chan's Wok Shop），該店過去54年來，一直是社區和旅遊景點。「無論我們經濟如何低迷，都會有人去舊金山旅遊，而華埠是必看景點之一」她說。

位於Wok Shop隔壁是關奧蘭多（Orlando Kuan，譯音）經營的東方麵包店（Eastern Bakery）。關表示，這家經營37年的麵包店生意2023年略有改善，但仍遠未達疫情前水平。儘管如此，關對2024年仍感樂觀。

華協中心社區規畫經理陳麗鏵（Rosa Chen）指出，幾家老牌商家正在回歸，包括金門麵包店（Golden Gate Bakery），在關閉幾個月後近期重新開業。「我們看到更多新的、更年輕的商家出現，這讓我們對新的一年充滿希望。」

舊金山屢獲殊榮的餐廳老闆，SoMa的House of Nanking和 Fang Restaurant老闆方凱西（Kathy Fang，譯音）認為2024年華埠將更繁忙，部分原因是開設一些更新、更現代的餐廳，「這些都會帶來流量。」

出生於華埠的方凱西坦言，社區已有數十年歷史的餐廳，並未獲到同等的客流量。在華埠擁有包括115年歷史的三和餐廳（Sam Wo）業主李史迪芬（Steven Lee）也表示，去年底在舊金山登場的APEC峰會，並未帶來可觀流量。他說，與會者日常議程（包括會議與周邊活動）幾乎沒時間探索華埠，不僅如此，安全限制更使華埠難以湧入人潮。

華埠 舊金山 疫情

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