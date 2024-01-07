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北加迎大風暴 滑雪迷好期待 有華人想「當日來回」雪場

記者江碩涵／聖荷西報導
Sierra山上雪場以往都會開三道，但今年只開一道，而且雪況很差，非常容易打滑。（受訪者提供）
Sierra山上雪場以往都會開三道，但今年只開一道，而且雪況很差，非常容易打滑。（受訪者提供）

新一波風暴6日開始襲擊北加，連聖荷西當天下午都出現罕見的暴雨，周邊山上也開始下雪，令愛滑雪的人們引頸期盼。尤其下周又是馬丁路德日國定假日，許多家庭已安排好下周的滑雪行程，甚至積極一點的華人7日就要衝去雪場，當天來回，隔周長連假要再住三天，把冬天沒滑到的雪一次滑完。

灣區這個周末迎來一波強烈的風暴，6日下午聖荷西迎來罕見的超強暴雨，氣象局NWS也發布冬季風暴警戒(winter storm watch)，北灣的I-80高速公路和50號公路會有類似暴風雪狀況(blizzard-like condition)出現，許多雪場也開始發布訊息，等待迎來新一的波大雪，預計將是這個冬天最有機會鋪滿雪的一天。

2022年底的雪況非常好，連飯店內的雪都相當蓬鬆，小孩玩得很開心。（記者江碩涵／...
2022年底的雪況非常好，連飯店內的雪都相當蓬鬆，小孩玩得很開心。（記者江碩涵／攝影）

2022年底的雪況非常好，同樣是Sierra山上雪場的雪，就非常適合滑。（記者江...
2022年底的雪況非常好，同樣是Sierra山上雪場的雪，就非常適合滑。（記者江碩涵／攝影）

喜歡滑雪等戶外運動的矽谷楊小姐表示，她期待這場風雪已經很久了。她說，2022年底冬季雪況好，一家子滑雪滑得很開心，沒想到2023年11月底開始到今年1月1日，都沒等到雪，雖然灣區平地下雨、氣溫低，但上一波水氣並沒有到山頂，山上雪況非常不好。

聖誕假期楊小姐全家在灣區近郊的Sierra山上住了一周。她說，一整周幾乎都沒滑到雪，雪況很差，以往同時開綠線、藍線、黑線等至少三道以上的大雪場，聖誕假期因為雪少，只開一道，所有人都擠在同個雪道上，不僅難滑，還相當危險，小朋友駕駛性不夠好，也容易衝撞到路邊石頭、小樹叢，雪甚至少到連站都站不住，一直打滑。

從去年底開始灣區近郊山上一直沒等到大雪，知名的Dodge Ridge雪場居然幾乎...
從去年底開始灣區近郊山上一直沒等到大雪，知名的Dodge Ridge雪場居然幾乎沒雪可滑。（受訪者提供）

楊小姐說，整個假期好不容易等到有一天終於天上飄小雪了，大家都興致勃勃地準備去山上雪場滑雪，結果路上因警察封路而大塞車，換了一條小路，又遇到路況不佳，其他車子打滑導致嚴重堵車，最後仍是什麼雪都沒滑到，去年底至今的天氣、雪況和路況，真的都非常難預料。

6日這場大雪已讓許多滑學迷開始在各大論壇討論滑雪計畫。聖荷西工程師陳曉滔表示，自己非常熱中滑雪，但沒想到去年底都沒有雪，非常期待這場大雪的到來，打算7日一早就直衝雪場，當日來回，彌補一下去年底沒滑到雪的遺憾。

楊小姐說，已買了Sierra雪場的季票，前陣子都沒有滑到雪實在很可惜，馬丁路德日連假也打算繼續去同個雪場，非常期待這場大雪能鋪滿整個雪場，滑起來才過癮。

南太浩湖知名的天堂山滑雪場（Heavenly）1月4日宣布要整修纜車，許多人只好...
南太浩湖知名的天堂山滑雪場（Heavenly）1月4日宣布要整修纜車，許多人只好徒步上山。（翻攝自臉書粉絲團）

天堂山雪場纜車整修

不過灣區滑學迷也要注意，雖然近郊幾大雪場都為了6日這波新雪做好了準備，但南太浩湖知名的天堂山滑雪場（Heavenly）1月4日宣布要整修纜車，無法預估纜車恢復的時間，許多雪迷也在「I Love Lake Tahoe」臉書粉絲團上發布訊息說1月5日開始雪場內沒有纜車，許多人徒步上山，有如噩夢般。建議要前往天堂山滑雪場的民眾，出發前先查好資訊，以免旅途不順。

灣區 聖荷西 暴雨

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