馬連縣內海擱淺「網紅破船」將被清除 想「打卡」要快

馬連縣的國際網紅景點雷耶斯角沈船，即將被清走，想打卡的民眾動作要快。（美聯社）

馬連縣內海一艘擱淺的小破船雖然不是沈船(shipwreck)，但卻是國際知名的網紅景點「雷耶斯角沈船」(Point Reyes shipwreck)。不過經過多年的衰敗，政府單位即將把這艘破船清走，想親眼看它一眼的讀者，恐怕腳步要快。

這艘位於因佛內斯(Inverness)的破船，它的照片在Instagram出現過至少5500張。有些人跟它自拍，有些人把孩子和寵物擺在船前，拿破船當背景拍照放上網路，還有旅遊部落格談到這艘船，許多年來這艘船竟成為相當有名氣的旅遊景點，畢竟在其他地方很少會看到這種稀奇的景象。

有心人去找尋這艘船的來歷，根據歷史的斷簡殘篇，發現這艘船是在1944年建成的，當時還是二戰期間，這艘船是運輸艇(transport vessel)，在舊金山 灣一帶把兵員和補給品從陸地上載送到軍艦旁邊。戰爭結束以後這艘船賣給民間人士作為捕鮭魚的漁船，1990年代末期有人廉價買下想做整修，開到托馬雷斯灣(Tomales Bay)停靠，後來它漂流到因佛內斯在沙灘上擱淺，船身向右舷側(starboard side)傾斜，這裡成為它旅程的最後一站。

年久失修讓這艘木船的白漆斑駁，一年不如一年的外貌讓許多附近居民覺得礙眼。2016這艘船失火，據說是有人在船邊拿著火花(sparks)拍照，不小心把木料點燃了，那場火災造成相當大的損壞。這艘船歸誰所有以及為什麼沒有做整修，已如雲煙般消失在歷史天際，但它身逢網路盛世在網史上寫出自己的一章。

馬連會議與旅遊局(Marin Convention and Visitors Bureau)的副總裁馬欣斯查(Gina Marr-Hiemstra)表示，她聽說過這艘船，但到今天才知道它享譽國際，在海中有那麼多的大型沈船，這艘只是擱淺的小破船卻有那麼大的名聲，實在令人跌破眼鏡。