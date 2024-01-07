我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

馬連縣內海擱淺「網紅破船」將被清除 想「打卡」要快

編譯林思牧／綜合報導
馬連縣的國際網紅景點雷耶斯角沈船，即將被清走，想打卡的民眾動作要快。（美聯社）
馬連縣的國際網紅景點雷耶斯角沈船，即將被清走，想打卡的民眾動作要快。（美聯社）

馬連縣內海一艘擱淺的小破船雖然不是沈船(shipwreck)，但卻是國際知名的網紅景點「雷耶斯角沈船」(Point Reyes shipwreck)。不過經過多年的衰敗，政府單位即將把這艘破船清走，想親眼看它一眼的讀者，恐怕腳步要快。

這艘位於因佛內斯(Inverness)的破船，它的照片在Instagram出現過至少5500張。有些人跟它自拍，有些人把孩子和寵物擺在船前，拿破船當背景拍照放上網路，還有旅遊部落格談到這艘船，許多年來這艘船竟成為相當有名氣的旅遊景點，畢竟在其他地方很少會看到這種稀奇的景象。

有心人去找尋這艘船的來歷，根據歷史的斷簡殘篇，發現這艘船是在1944年建成的，當時還是二戰期間，這艘船是運輸艇(transport vessel)，在舊金山灣一帶把兵員和補給品從陸地上載送到軍艦旁邊。戰爭結束以後這艘船賣給民間人士作為捕鮭魚的漁船，1990年代末期有人廉價買下想做整修，開到托馬雷斯灣(Tomales Bay)停靠，後來它漂流到因佛內斯在沙灘上擱淺，船身向右舷側(starboard side)傾斜，這裡成為它旅程的最後一站。

年久失修讓這艘木船的白漆斑駁，一年不如一年的外貌讓許多附近居民覺得礙眼。2016這艘船失火，據說是有人在船邊拿著火花(sparks)拍照，不小心把木料點燃了，那場火災造成相當大的損壞。這艘船歸誰所有以及為什麼沒有做整修，已如雲煙般消失在歷史天際，但它身逢網路盛世在網史上寫出自己的一章。

馬連會議與旅遊局(Marin Convention and Visitors Bureau)的副總裁馬欣斯查(Gina Marr-Hiemstra)表示，她聽說過這艘船，但到今天才知道它享譽國際，在海中有那麼多的大型沈船，這艘只是擱淺的小破船卻有那麼大的名聲，實在令人跌破眼鏡。

舊金山

上一則

太浩湖道路結冰 釀16車失控追撞

下一則

NBA／「李小龍之夜」助力 柯瑞發飆 勇士險勝活塞

延伸閱讀

光之域所、氣球博物館…紐約高顏值網紅景點 等你來打卡

光之域所、氣球博物館…紐約高顏值網紅景點 等你來打卡
巨浪襲擊灣區 聖他克魯茲、馬連縣海岸居民撤離

巨浪襲擊灣區 聖他克魯茲、馬連縣海岸居民撤離
NBA／波爾首返勇士主場 柯瑞只打3節打卡送客

NBA／波爾首返勇士主場 柯瑞只打3節打卡送客
「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣

「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣
NBA／安比德連3場三節打卡 76人賞活塞創紀錄22連敗

NBA／安比德連3場三節打卡 76人賞活塞創紀錄22連敗

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊