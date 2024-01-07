謀殺亞裔警黎俊 1嫌母助逃跑、滅證 被捕

桑德斯和布朗（自左至右），被指控槍殺亞裔警員黎俊。（警方供圖）

被指控謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的27歲男子桑德斯 （Mark Sanders）的48歲母親、威廉姆斯（Felicia Williams），涉嫌在槍擊案發生後試圖幫助桑德斯離開加州，並試圖銷毀證據。她因為從犯指控而被捕。記者6日從阿縣監獄系統得知，她的狀態為不得保釋。截至目前，導致黎俊死亡的商業入室盜竊和謀殺案中，已逮捕五人。

2023年12月29日淩晨1時和4時30分，屋崙大麻 店連續發生入室盜竊。第二起案件中，黎俊到場執勤，駕駛著一輛沒有標記的皮卡車，從停車場倒車，桑德斯向車內開槍，擊中他的頭部。他在當天不治身亡，震驚社區。

越南裔警員黎俊執勤中因公殉職，震驚社區。（警方供圖）

阿縣地檢長辦公室起訴桑德斯和布朗（Allen Starr Brown）犯有謀殺罪。本報記者從阿縣在線監獄系統得知，兩人均不得保釋。第三名嫌疑人拉塞爾（Sebron Russell）被控入室盜竊藥房，保釋金為20萬。第四名嫌疑人庫珀（Marquise Cooper）因涉嫌入室盜竊於周三晚間在南加州被捕。庫珀被押送回灣區後，檢察官將考慮對他提出指控。

根據東灣時報的報導，第五名被逮捕的嫌犯，就是桑德斯的母親威廉姆斯。目前檢方尚未對她提出具體指控。她的提審日期定在1月8日，但如果屆時她沒有受到刑事指控，很可能會被釋放。

威廉姆斯的兒子、桑德斯過往背負多個案件。2014年，他17歲時，曾槍殺一名18歲男子被判故意殺人罪，他在少年法庭對故意殺人罪表示不抗辯，被判處 10 年以上有期徒刑，但在5年內獲釋。2021年，拉塞爾、桑德斯和庫珀在康曲柯斯達縣被捕，被指控入室盜竊匹茨堡一戶種植大麻的民宅。

法庭記錄顯示，他們在2022年對入室盜竊罪不抗辯，每人被判入獄四個月，緩刑兩年。黎俊遇害時，緩刑期仍在執行。拉塞爾（Russell）還因參與搶劫屋崙第23大道上的大麻種植設施而於2019年受到指控。

屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎6日告訴本報，截至目前，華埠給黎俊的愛心捐款已接近1萬元，再加上GoFundMe上的募捐11萬9266元，總募捐金額已逾12萬元，所有募捐金額將轉交給黎俊的親友，也希望以綿薄之力幫助家人。

黎俊的葬禮將於10日上午在卡斯楚谷（Castro Valley）舉行。