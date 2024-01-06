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佛利蒙疑毒氣外洩 警方發布緊急避難 封鎖部分區域

記者孫愛薇／阿拉米達縣報導
從空中拍攝到工廠裡蔓延出白色的煙霧。（截自NBC Bay Area 臉書）
從空中拍攝到工廠裡蔓延出白色的煙霧。（截自NBC Bay Area 臉書）

東灣的佛利蒙（Fremont）5日發生疑似危險物質外洩事件，早上11時45分費利蒙市警方緊急發布區域性避難指令（The Shelter in Place order），要求在通知區域內的居民待在原地避難，時間直到下午1時，警方同時也封鎖了物質可能影響的區域範圍。

5日中午佛利蒙警方發布緊急區域性避難通知，請居民待在原地。（翻攝自警局網頁）
5日中午佛利蒙警方發布緊急區域性避難通知，請居民待在原地。（翻攝自警局網頁）

據佛利蒙警方消息，佛利蒙消防局積極處理位在Fremont Bl和Ice House Tr區域所發生的危險物質洩漏。受影響的區域包括Fremont Bl以西，S. Grimmer Bl以北，Grimmer Bl以東，以及Automall Pkwy以南，周遭的車輛交通也將會受到封鎖影響，建議民眾改道而行，遠離受影響的區域範圍。

兩名全副武裝的消防人員嘗試進入工廠內。（截自NBC Bay Area 臉書）
兩名全副武裝的消防人員嘗試進入工廠內。（截自NBC Bay Area 臉書）

從NBC Bay Area的空拍影片中，清楚看到出事的工廠外圍瀰漫著白色煙霧，外洩的疑似有毒氣體飄散在空氣中，兩位消防人員全副武裝的嘗試進入發生外洩狀況的工廠，依據推測事故發生的地點疑似為佛利蒙的一間製冰工廠。

接近中午時分，佛利蒙的華人社群互相通知警方發布的緊急避難公告，位在疏散區附近的家庭也快速將戶外的用品收到車庫內，並且關閉門窗，避免空氣中擴散的危險物質影響到家中的安危。

居住在事發地點附近的華人Mia，就居住在Automall旁，她覺得自己的鼻子算是蠻敏感的，中午時空氣中的味道感覺還好，出門一趟辦事情的她都沒有感覺到異常，但是到下午3時開始聞到一點像是膠水的味道，身體部分目前沒有出現不舒服的狀況，住家附近的公園裡，民眾也還是一樣出去活動散步。

其他佛利蒙區域的華人倒是沒有感覺到空氣中的異常，但也互相通知緊急避難通知的訊息，有些人完全不知道這件事情，還照常出門、甚至還有華人出去遛狗。

雖然佛利蒙警方在下午1時30分結束緊急避難指令，區域內的民眾與封鎖的交通都恢復正常運作，然而已經飄散出去的化學物質讓居住在附近的居民，至截稿前仍能稍微聞到塑膠或是膠水的味道。

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