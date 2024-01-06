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射傷妻子並與警對峙 前亞裔警官不認罪

舊金山資訊
射擊妻子並與警方對峙的亞裔前警察薩喬（Chunliam Saechao）在法庭上對多項重罪提出無罪抗辯。（截自 KTVU FOX2）
射擊妻子並與警方對峙的亞裔前警察薩喬（Chunliam Saechao）在法庭上對多項重罪提出無罪抗辯。（截自 KTVU FOX2）

根據KTVU報導，射擊妻子並與警方對峙的亞裔前警官薩喬（Chunliam Saechao）在法庭上對多項重罪提出無罪抗辯，包括企圖謀殺治安官員、持槍襲擊治安官員以及打傷其配偶。

這名前警官的律師史密斯（Tyler Smith）稱他患有創傷後壓力症候群(PTSD)，因在匹茲堡警察局工作多年而遭受創傷後壓力，當他因心理健康原因退休時，他幾乎沒有得到前雇主的支持。

去年12月初，薩喬將自己鎖在家中，從門縫中至少開了一槍，擊傷了妻子，從而引發了一...
去年12月初，薩喬將自己鎖在家中，從門縫中至少開了一槍，擊傷了妻子，從而引發了一場他與警方為期三天的緊張對峙，最後被警方拘留 。（截自 KTVU FOX2）

薩喬在法庭上僅做了簡短發言，放棄了迅速審判的權利。檢察官稱，12 月初，薩喬將自己鎖在快樂山（Pleasant Hill）的家中，從門縫中至少開了一槍，擊中了他的妻子，妻子受了相對較輕的傷。這引發了一場他與警方為期三天的緊張對峙，在過程中，薩喬曾從屋內向警察開槍。最終，警方最終將他拘留，沒有造成進一步的傷害。

在提出無罪抗辯後，史密斯強調了對這位前警官的支持。「我想花點時間讓法庭認識一下觀眾席上薩喬先生的所有支持者。今天有很多朋友和家人到場，他們在上次開庭時也出現過，也都在這裡展示他們對薩喬先生的愛和支持，」史密斯在法庭上說。

他又代表薩喬的家人發言，感謝警官們沒有殺害他的當事人。在對峙期間，整個案發社區至少被封鎖兩次。史密斯說：「他們本可以在對峙期間奪走他的生命，所以我們要認可他們這樣做的專業精神和耐心。」

在法庭外，被告的母親感謝警察為和平結束僵局所做的努力。「你們正在做我兒子退休前所做的事情，」薩喬的母親李（Muey Haw Sae Lee）說，「每天都在保護好人」。

布里格斯（Curtis Briggs）是薩喬的另一名辯護律師，他表示此案應該引起人們對被迫退休警官的關注，他們缺乏來自各部門的支持。「我們希望城市改變對待因心理健康原因緊急從職位退休者的方式，這些人為社區服務，他們曾經保護了我們，我們也需要保護他們作為回報」。

他說，薩喬經歷了許多導致PTSD的事件，其中包括一名嫌疑人用槍指著薩喬的臉並扣動扳機，但槍沒有開火。

薩喬將於下周重返法庭，預計地方檢察官將推動一項保護令，阻止他與妻子聯繫。薩喬的律師表示，他們將反對這項命令，並表示自從對峙以來，薩喬和他的妻子進行了和平接觸，他需要他能得到的所有支持。

布里格斯（Curtis Briggs）是薩喬的另一名辯護律師，他表示此案應該引起...
布里格斯（Curtis Briggs）是薩喬的另一名辯護律師，他表示此案應該引起人們對被迫退休警官的關注，他們缺乏來自各部門的支持。（截自KTVU FOX2）
在法庭外，被告的母親李感謝警察為和平結束僵局所做的努力。（截自 KTVU FOX...
在法庭外，被告的母親李感謝警察為和平結束僵局所做的努力。（截自 KTVU FOX2）

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