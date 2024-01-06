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Adidas出走金山購物中心 清倉大拍賣

編譯林思牧／綜合報導
舊金山威斯菲爾購物中心的運動用品愛迪達（Adidas）即將關閉。（翻攝自Google Map）
舊金山威斯菲爾購物中心的運動用品愛迪達（Adidas）即將關閉。（翻攝自Google Map）

舊金山市最大的購物中心，又有一戶名牌商家宣布即將結束營業，由於購物中心原本的業主已不再繳還房貸，這整個商場的未來陷入困局。

舊金山紀事報報導，運動用品名牌愛迪達(Adidas)發布清倉大拍賣訊息，店裡剩下的商品大多以半價50%的折扣促銷，直到1月13日正式關門。這個位於865 Market Street的購物中心，目前的名稱是「舊金山中心」(San Francisco Centre)，過去一年中出走的大店，包括樂高商店(Lego Store)、Cinemark電影院Nordstrom百貨公司(音譯是諾德斯特龍)。Nordstrom原本是這個購物中心規模最大的店面之一。

這座購物中心原本叫「威斯菲爾舊金山中心」(Westfield San Francisco Centre)，但原本的業主威斯菲爾與布魯克菲爾(Brookfield)不再給5億5800萬元的物業貸款還本金繳利息，等於是把它丟了不管。法院後來把它判給太平洋三叉戟公司(Trident Pacific)監管，這家公司希望先做「復興計畫」(turnaround)，然後把它出售。

有些市民把這座商場的淪落，歸咎於州政府與舊金山市政府縱容犯罪吸毒的氾濫，有些官員甚至還想粉飾太平，但連這個購物中心的業主都不想繼續擁有，可見這個區域的情況有多差，現在要逛愛迪達的直營店，最近的一家是在利佛默爾(Livermore)。

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