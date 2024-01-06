冷氣團6日襲北加 聖荷西可能結冰 山區風暴警戒

新一波風暴今天開始侵襲北加州，天氣會變得很冷，山區普遍會有降雪。（截自FOX預測圖）

新一波風暴6日(周六)開始侵襲北加州 ，來自加拿大的冷氣團會讓天氣變得很冷，山區普遍會有降雪，周日晚間到周一清晨之間，聖荷西地區會形成今冬首次結冰(first freeze)條件，居民應該給寵物與植物做好防寒措施。

這波風暴周五晚間已通過華盛頓州與奧勒岡州，周六上午到達北加 州，國家氣象局NWS給幾個山脈地區發布冬季風暴警戒(winter storm watch)，警戒期從周六上午到周日上午，除了會下雪之外，因為風速不小，北灣的I-80高速公路和50號州級公路會有類似暴風雪狀況(blizzard-like condition)出現。

有些氣象模型指出，雪會下到周日上午，但另有一些模型認為周六晚間雪就會停，但無論如何灣區 的氣溫會變冷，舊金山和附近的平地只會下小雨、不會下雪，周日清晨氣溫接近冰點，日間最高氣溫也只有50度出頭，但風速會達到每小時20-30哩。

靠海的地區夜間溫度不會降到太低，但內陸地區有許多城市周一清晨會降到冰點之下，居民應該讓寵物進到屋中避寒，比較嬌弱的植物如果不能搬到室內，也應該用床單或塑膠布蓋起來。