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Philz Coffee金山總部 遷往屋崙

編譯組／綜合報導
Philz Coffee 咖啡公司關閉了位於舊金山 Dogpatch 社區的大型園區，並將公司總部遷往屋崙。（美聯社）
Philz Coffee 咖啡公司關閉了位於舊金山 Dogpatch 社區的大型園區，並將公司總部遷往屋崙。（美聯社）

根據「舊金山觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，Philz Coffee咖啡公司關閉了位於舊金山Dogpatch社區的大型園區，並將公司總部遷往屋崙（Oakland）。

位於Minnesota街1258號的Philz Coffee舊址於九年前開業，位於Millwheel North（一個擁有39個單元的公寓開發項目）的底層，那裡有員工培訓設施、公司辦公室和零售店。

Philz Coffee首席執行長薩達蘭加尼（Mahesh Sadarangani）告訴「觀察家」，公司目前正在將公司總部遷往東灣烘焙工廠。他說：「多年來，Dogpatch一直是我們的家。然而，由於我們的公司團隊幾乎都是遠程辦公，現有的租約不再符合我們公司的需求。」

房東里昂斯（Redmond Lyons）說，「他們是一個很好的租戶。有他們在我很開心，無論他們搬到哪裡，我都祝他們一切順利。」

Philz咖啡連鎖店由Phil和Jacob Jaber父子二人於20年前創立，自2003年成立以來，已在紐約市（New York City）和全國各地擴張。Philz在灣區、南加州擁有多家分店，甚至在芝加哥（Chicago）也有店面。

去年年初，由於「經營狀況發生變化」，該公司關閉了位於華盛頓特區（Washington D.C.）的唯一一家零售店。Philz在兩個月前退出了米慎區（Mission District）的租約，隨後關閉了該店的原址。

Dogpatch商業協會主席古爾德（Adam Gould）說：「公司總部遷址是一件令人沮喪的事情，因為他們在那裡擁有的不僅僅是咖啡館的工作崗位。」

他補充說：「我不認為這代表著另一個社區商店的關閉，我認為這對他們來說是一個非常昂貴的辦公場所，他們可能不得不另謀出路。」

Philz說，「所有符合條件的團隊成員 」都將獲得附近其他分店的職位，但沒有說明是什麼決定了他們的資格。

薩達蘭加尼表示，Philz在舊金山仍有多個分店，「期待繼續成為社區的一部分，並在灣區占有一席之地」。

Dogpatch社區目前正在進行一系列重建。房地產公司Brookfield Properties正在將70號碼頭附近地區改造成一個占地28英畝的多功能濱水社區，該項目的主要租戶包括Standard Deviant Brewing和Breadbelly麵包店。

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