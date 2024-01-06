我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

27歲槍殺越裔警嫌犯 17歲時曾在槍戰殺1人

記者劉先進 ／屋崙報導
桑德斯和布朗（自左至右）均被指控謀殺警員黎俊。（警方供圖）
桑德斯和布朗（自左至右）均被指控謀殺警員黎俊。（警方供圖）

27歲的男子桑德斯（Mark Demetrious Sanders）因槍擊越南裔警員黎俊（Tuan Le）被控謀殺等罪名。法庭文件顯示，2014年，他17歲時，曾在槍戰中槍殺一名18歲男子。2015 年，桑德斯在少年法庭對故意殺人罪表示不抗辯，被判處10年以上有期徒刑，但在5年內獲釋。他後來還涉及入室盜竊種植大麻的民宅，被判緩刑。黎俊遇害時，緩刑期仍在執行。

12月29日晚發生大麻店入室盜竊後，便衣警員黎俊到場處理被槍殺。警方逮捕三個嫌犯，有兩個涉及槍擊，包括桑德斯和28歲的布朗（Allen Starr Brown）。布朗也被指控犯有謀殺罪。30歲的拉塞爾（Sebron Ray Russell）被控參與入室盜竊。三人被關在東灣監獄，不得保釋。

聖荷西信使新聞（San Jose Mercury News）報導，此次並非桑德斯第一次因涉嫌殺人或盜竊大麻設施而被捕。2014年4月，時年17歲的桑德斯因涉嫌殺害18歲的佩裏（Marcellus Perry）而在加州莫德斯托（Modesto）被逮捕。

當年2月，在東屋崙Bancroft與77街發生槍戰，多名槍手參與。執法部門消息來源稱，2015 年，桑德斯在少年法庭對故意殺人罪表示不抗辯，被判處10年以上有期徒刑，但在5年內獲釋。

2021年，拉塞爾、桑德斯和一名34歲的男子在康曲柯士達縣被捕，並被指控入室盜竊匹茲堡市（Pittsburg）一戶種植大麻的民宅。法庭記錄顯示，他們在2022年對入室盜竊罪不抗辯，每人被判入獄四個月，緩刑兩年。黎俊遇害時，緩刑期仍在執行。拉塞爾（Russell）也因參與搶劫屋崙第23大道上的大麻種植設施而於2019年受到指控。

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）在此前記者會上說，她已親自向黎俊的家人保證，將在法律權力範圍內竭盡全力「確保兇手在監獄中度過餘生」，可能會對這些人提出更多指控。

桑德斯 大麻 監獄

上一則

好市多美食廣場 傳添巨型巧克力餅乾

下一則

「再見，黎俊」 屋崙華埠痛悼殉職警 為他日間守夜

延伸閱讀

MLB／塞爾加盟勇士獲大禮 加薪續約2年

MLB／塞爾加盟勇士獲大禮 加薪續約2年
大麻咖啡店合法化提案 捲土重來

大麻咖啡店合法化提案 捲土重來
MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付

MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付
盜竊大麻涉槍殺屋崙越裔警 27歲兇嫌被捕

盜竊大麻涉槍殺屋崙越裔警 27歲兇嫌被捕
MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車