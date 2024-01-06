27歲槍殺越裔警嫌犯 17歲時曾在槍戰殺1人

桑德斯和布朗（自左至右）均被指控謀殺警員黎俊。（警方供圖）

27歲的男子桑德斯 （Mark Demetrious Sanders）因槍擊越南裔警員黎俊（Tuan Le）被控謀殺等罪名。法庭文件顯示，2014年，他17歲時，曾在槍戰中槍殺一名18歲男子。2015 年，桑德斯在少年法庭對故意殺人罪表示不抗辯，被判處10年以上有期徒刑，但在5年內獲釋。他後來還涉及入室盜竊種植大麻 的民宅，被判緩刑。黎俊遇害時，緩刑期仍在執行。

12月29日晚發生大麻店入室盜竊後，便衣警員黎俊到場處理被槍殺。警方逮捕三個嫌犯，有兩個涉及槍擊，包括桑德斯和28歲的布朗（Allen Starr Brown）。布朗也被指控犯有謀殺罪。30歲的拉塞爾（Sebron Ray Russell）被控參與入室盜竊。三人被關在東灣監獄 ，不得保釋。

聖荷西信使新聞（San Jose Mercury News）報導，此次並非桑德斯第一次因涉嫌殺人或盜竊大麻設施而被捕。2014年4月，時年17歲的桑德斯因涉嫌殺害18歲的佩裏（Marcellus Perry）而在加州莫德斯托（Modesto）被逮捕。

當年2月，在東屋崙Bancroft與77街發生槍戰，多名槍手參與。執法部門消息來源稱，2015 年，桑德斯在少年法庭對故意殺人罪表示不抗辯，被判處10年以上有期徒刑，但在5年內獲釋。

2021年，拉塞爾、桑德斯和一名34歲的男子在康曲柯士達縣被捕，並被指控入室盜竊匹茲堡市（Pittsburg）一戶種植大麻的民宅。法庭記錄顯示，他們在2022年對入室盜竊罪不抗辯，每人被判入獄四個月，緩刑兩年。黎俊遇害時，緩刑期仍在執行。拉塞爾（Russell）也因參與搶劫屋崙第23大道上的大麻種植設施而於2019年受到指控。

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）在此前記者會上說，她已親自向黎俊的家人保證，將在法律權力範圍內竭盡全力「確保兇手在監獄中度過餘生」，可能會對這些人提出更多指控。