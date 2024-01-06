「再見，黎俊」 屋崙華埠痛悼殉職警 為他日間守夜

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊。屋崙華埠商會基金會會長陳錫澎表示，平常人們道別時會說「再見」（Goodbye），但對於類似黎俊的公職人員，說Goodbye，就意味著「告別，再也不見」。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 社區5日上午舉行日間守夜活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊（Tuan Le）。屋崙華埠商會基金會會長陳錫澎表示，平常人們道別時會說「再見」（Goodbye），但對於類似黎俊的公職人員，說Goodbye，就意味著「告別，再也不見」。

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊，現場並舉行佛教超渡儀式。（記者劉先進 ／攝影）

守夜活動上，屋崙法雲禪寺廟的心信法師帶兩個徒弟，為黎俊舉行超渡儀式。陳錫澎說，失去黎俊這樣一位好警官，讓人心痛，悲劇不僅對家庭是毀滅性的，對社區也是。

屋崙很多人想表達對黎俊的愛和誠摯的謝意，從上午10時到下午3時，來自華埠、小西貢或其他社區的民眾，均可參加悼念活動，考慮到黎俊家人信奉佛教，所以舉行的是佛教儀式。他說，「很多來自亞洲的移民，不信任自己的警察和國家。來到美國後，也害怕警察。但黎警官用燦爛的笑容和照顧人的方式來處理問題。因為他理解亞裔 文化，有雙語能力，可以服務社區」鄉。

陳錫澎說，華埠商會基金會設置GoFundMe捐款頁面，很多人獻出愛心，但有人也希望傳遞緬懷訊息給家人。除了她太太傷心，母親也痛失獨子，也悲痛欲絕。為此，現場特別設置了一個紀念冊，大家可簽名或寫下文字，可用中文書寫。

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊。阿縣華裔議員譚蓮娜說，在華埠和小西貢社區不同的活動見過黎俊。當和黎俊交談時，他自豪於是一名屋崙警察，以保護社區為榮。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣華裔議員譚蓮娜說，在華埠和小西貢社區不同的活動見過黎俊。他在彌合亞裔社區和警局間的代溝方面發揮重要作用。當和黎俊交談時，他自豪於是一名屋崙警察，以保護社區為榮。「社區經歷這麼多的悲傷和憤怒，如今紀念他的遺產。我想，他也希望我們此時向親友和警局展現愛意。」

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊。屋崙市議員加洛說，對於在屋崙的人來說，需要振作起來，確保街道安全。（記者劉先進 ／攝影）

阿縣議員郝伯特（David Haubert）說，黎俊是社區一部分，希望類似悲劇永不發生。 屋崙市議員加洛（Noel Gallo）說，黎俊和他三個女兒都從屋崙高中畢業，「我們會想念他，對於在屋崙的人來說，需要振作起來，確保街道安全，保護孩子和家庭。」警局牧師拉德紮（Jason Landeza）說，黎俊是屋崙之子。他不僅畢業於屋崙高中，還在社區服務。包括參加警局亞裔警員協會、亞裔犯罪委員會的活動，「他一生服務社區」。

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊。慈濟基金會北加分會屋崙辦公室在現場幫助辦理捐款。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠社區5日舉行活動，悼念因公殉職的越南裔警員黎俊。藍天使義工在華埠為黎俊募款。（記者劉先進 ／攝影）

佛教慈濟基金會北加分會屋崙辦事處5日有多人到現場悼念，並幫助籌集愛心捐款，幫助黎俊家人。辦事處負責人蔡麗君（Jennifer Thai）表示，辦公室常有遊民騷擾，賴在門口不走，有兩次致電警局後，都是黎俊過來處理。印象中的黎警官為人熱情謙卑，跑到遊民面前耐心勸說，有時也帶走遊民，幫忙尋找庇護所。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉5日也率隊員到華埠募捐，不少商戶紛紛慷慨解囊。他說，截至5日，不計GoFundMe上的籌款，華埠已籌集3000元，希望能幫到黎俊家人。

去年12月29日凌晨1時和4時30分，屋崙一大麻店先後發生兩起入室盜竊。在第二起盜竊發生時，身穿便衣的黎俊到場執勤，逃離的一個匪徒連續開槍，警方沒有還擊，黎俊不幸中槍，5個多小時後傷重不治，社區頗為震驚。截至5日下午，屋崙華埠商會基金會在GoFundMe上為他設置的捐款頁面，已募捐11萬4863元。黎俊的葬禮，將在10日上午舉行。