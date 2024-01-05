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大麻咖啡店合法化提案 捲土重來

記者王子涵／舊金山報導
楊馳馬表示，如果大麻店家有機會通過提供咖啡或現場爵士樂來發展和創造就業機會，這不應該被禁止。（取自推特）
楊馳馬表示，如果大麻店家有機會通過提供咖啡或現場爵士樂來發展和創造就業機會，這不應該被禁止。（取自推特）

加州眾議院楊馳馬（Matt Haney）再次提出將「阿姆斯特丹」式的大麻咖啡館在加州合法化，該法案去年曾遭到州長紐森（Gavin Newsom）的否決。

超過160家大麻咖啡館在荷蘭首都阿姆斯特丹經營，在這裡顧客可以購買合法的大麻製品，例如致幻蘑菇、大麻糖、卷煙等，店家還會提供安全的空間供顧客享用。

去年相似的AB 374法案在兩黨的支持下獲得通過，在州眾議會中得到64票贊成、9票反對；州參議會中得到33票贊成、3票反對。

楊馳馬希望，法案能夠幫助陷入困境的大麻藥房重振業務，將現場吸食大麻與大麻食品、飲品和娛樂活動結合起來，引入類似於荷蘭大麻咖啡館的新型業務。

楊馳馬表示，新的提案將在去年的基礎上修正，以減輕州長的擔憂，「修正案將在未來幾個月內制定出來」。他表示，正在與州長辦公室討論法案具體細節；並補充說，舊金山目前對吸煙休息室有規定，要求吸煙室與工作場所、廚房等分開，並要求通風。

「需要被澄清的是，我們並不是支持咖啡店被允許出售大麻，而是大麻商店應該被允許出售咖啡。」楊馳馬在一份聲明中表示，「大麻店已經被允許現場吸大麻，而不僅僅是銷售商品，如果店家有機會通過提供咖啡或現場爵士樂來發展和創造就業機會，這不應該被禁止」。

大麻 咖啡 加州

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