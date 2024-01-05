大麻咖啡店合法化提案 捲土重來
加州眾議院楊馳馬（Matt Haney）再次提出將「阿姆斯特丹」式的大麻咖啡館在加州合法化，該法案去年曾遭到州長紐森（Gavin Newsom）的否決。
超過160家大麻咖啡館在荷蘭首都阿姆斯特丹經營，在這裡顧客可以購買合法的大麻製品，例如致幻蘑菇、大麻糖、卷煙等，店家還會提供安全的空間供顧客享用。
去年相似的AB 374法案在兩黨的支持下獲得通過，在州眾議會中得到64票贊成、9票反對；州參議會中得到33票贊成、3票反對。
楊馳馬希望，法案能夠幫助陷入困境的大麻藥房重振業務，將現場吸食大麻與大麻食品、飲品和娛樂活動結合起來，引入類似於荷蘭大麻咖啡館的新型業務。
楊馳馬表示，新的提案將在去年的基礎上修正，以減輕州長的擔憂，「修正案將在未來幾個月內制定出來」。他表示，正在與州長辦公室討論法案具體細節；並補充說，舊金山目前對吸煙休息室有規定，要求吸煙室與工作場所、廚房等分開，並要求通風。
「需要被澄清的是，我們並不是支持咖啡店被允許出售大麻，而是大麻商店應該被允許出售咖啡。」楊馳馬在一份聲明中表示，「大麻店已經被允許現場吸大麻，而不僅僅是銷售商品，如果店家有機會通過提供咖啡或現場爵士樂來發展和創造就業機會，這不應該被禁止」。
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