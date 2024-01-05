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灣區房市復甦有影 都會區均價小漲

編譯林思牧／綜合報導

雖然房貸利率還是很高，但北加灣區的房價從去年3月以後已經逐漸復甦，從那時起舊金山都會區的平均房價到年底上漲了3%。

如果把舊金山都會區裡的郊區城市分開來統計，就可以看出舊金山本身從8月到11月房價並沒有明顯上漲，此區的漲幅主要是來自南灣(South Bay)與東灣(East Bay)的郊區城市，譬如單單在過去的三個月，聖他克拉拉(Santa Clara)的中間房價漲了7萬8000元，佛利蒙(Freemont)則漲了5萬元，這些城市的房市復甦非常明顯。

2022年夏季到2023年初春之間，舊金山都會區平均房價連跌了九個月。3月以後房價開始緩步上升，12月的平均房價比3月時多了3萬4000元。這段期間30年期固定利率房貸大致利率在7%之下，比起稍早的7.8%巔峰有相當大的舒緩，7.8%是過去20年中最高的房貸利率。

去年後九個月的3%升幅，比疫情期間的暴漲風潮相差太多。根據網路地產商Zillow的資訊，2020年3月到2022年8月之間，全美國的中間房價從24萬7000元上漲到34萬2000元，漲幅高達38%。舊金山都會區從2020年3月到2022年6月之間，中間房價從92萬8000元上升到122萬元，漲幅是32%。

那段期間灣區的房價升幅比不上全國的平均值，地產專家認為那是因為本區的房價已經太貴，而且因為疫情期間可以遠距上班，許多想購屋的人到城市外圍去買比較便宜的房子，這個現象被稱為「甜甜圈效應」(doughnut effect)。

聖荷西都會區的情況與舊金山都會區類似，2022年7月到2023年4月之間，房價中間值跌了10%(同期舊金山是11%)。但2023年5月到11月之間，房價中間值增加了12萬1000元。

房價 舊金山 利率

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