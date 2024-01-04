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2023年假日旅行季 SFO客流僅2019年的九成

編譯林思牧／綜合報導
雖然假日季舊金山機場乘客相當多，但是比起疫情前的2019年歷史紀錄，只有91%的乘客數。（本報檔案照）
雖然假日季舊金山機場乘客相當多，但是比起疫情前的2019年歷史紀錄，只有91%的乘客數。（本報檔案照）

舊金山國際機場(SFO)在剛結束的假日旅行季的尖峰時段，航站裡經常是人擠人的狀況。因為天候好，班機延誤或取消的數目相當低。但乘客人數有沒有創下新里程碑呢？

SFO的假日旅行季從每年12月15日開始，到蒞年1月2日結束。上一季一共有246萬人在SFO登機、抵達或轉機。機場發言人雅克爾(Doug Yakel)指出，那段期間北加州氣候大致溫暖晴朗，只有12月19日和27日因為風暴來臨，導致雲層太低、風速太強。有幾百個航班延誤，還有幾個航班被取消了。整體而言SFO營運得相當順利，既沒天災也沒人禍。

許多飛航乘客還記得2022年的12月，西南航空(Southwest Airlines)系統整個癱瘓，造成全國有數千個航班被取消，幾百萬乘客被困在準備登機的機場，北加灣區的三大機場也連帶受到重大影響。

雅克爾指出，雖然上一季乘客相當多，但是比起疫情前的2019年歷史紀錄，只有91%的乘客數。目前已進入飛航的淡季，SFO在今年的頭三個月不會有人潮洶湧的情況，預期乘客數會在2019年同期的87-90%之間。

北加 加州 疫情

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