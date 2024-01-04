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金山假期購物季 竊案5年來新低 遊客增加

記者李怡／舊金山報導
舊金山竊案的減少達到了過去五年（包括疫情期間）未見的低點。圖為舊金山街頭的警車。(本報檔案照)
舊金山竊案的減少達到了過去五年（包括疫情期間）未見的低點。圖為舊金山街頭的警車。(本報檔案照)

舊金山市政府3日發布訊息表示，2023年假期購物季，舊金山報告的盜竊案數量達到多年來的最低水平。前往市中心的遊客數量有所增加。

舊金山當地執法部門一直在進行持續的戰略行動，以打擊全市範圍內的汽車入室盜竊和零售盜竊行為，並在假期期間加強購物區的安全工作。這一行動與加州和聯邦政府協調打擊毒品交易市場同時進行。

2023年11月20日至2024年1月1日期間，與前去年同期相比，舊金山竊案減少48%（包括零售竊盜和汽車入室竊盜）、機車失竊案減少17%、入室竊盜 案減少26%。犯罪率下降的同時，返回聯合廣場和市中心地區購物和參觀的人數增加。

與去年同期相比，從11月20日到2023年12月底，舊金山聯合廣場和市中心等主要零售區的客流量有所增加。市火車站的交通乘客增加了58%，周末交通乘客增加了54%，聯合廣場每日訪客數增加了11%。

據聯合廣場聯盟估計，光是在為期10天的冬季步行街活動期間，就帶來數千萬元的經濟效益。隨著假期結束，聯合廣場和市中心地區正在計畫進行更多活動，包括在聯合廣場迎接第42屆年度摩根大通醫療保健會議。此會議將於1月8日開始，持續到1月11日。

舊金山市長布里德 (London Breed) 表示：「舊金山投資公共安全，包括部署官員和社區巡邏大使。2024年會繼續專注於提升舊金山的治安，盡可能預防和威懾犯罪，並追責罪犯。」舊金山警察局長史考特表示：「對在節日期間減少零售犯罪方面取得的成果感到欣慰，但這只是一個開始。我們正在雇用更多警員，並嘗試用科技技術，以確保舊金山成為一個安全的城市。」

地方檢察長謝安宜表示：「我感謝地方和州合作夥伴為公共安全做出的投資。2024年我的辦公室將繼續發出強烈的信息，即在舊金山所有犯罪都是非法的。我們會找出、逮捕和起訴試圖對舊金山的企業、居民和遊客造成嚴重破壞的人，為所有人創造了一個更安全的城市。」

竊案的減少達到了過去五年（包括疫情期間）未見的低點。

圖表顯示，舊金山竊案的減少達到了過去五年（包括疫情期間）未見的低點。（市府辦公室...
圖表顯示，舊金山竊案的減少達到了過去五年（包括疫情期間）未見的低點。（市府辦公室供圖）

舊金山 投資 加州

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