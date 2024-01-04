3月初選、11月決選 金山選務處提醒注意截止日期

舊金山市政廳的現場投票，將於2月5日開始。（記者李怡／攝影）

2024選舉年到來，舊金山 居民會分別在今年迎來3月初選和11月決選。舊金山選務處提醒大家積極投票 的同時，也呼籲要在日曆上標註好截止日期，以免錯過重要投票。

選民將在3月和11月填寫選票。3月的投票將包括總統大選加州 初選、州重大政策投票和一系列地方政策投票，以及地方政黨委員會和舊金山高等法院法官職位的競選。11月，選民將選出總統、聯邦議員和加州議員職位，以及舊金山市長和市議會改選。

選務處顯示的投票時間節點如下。3月5日為初選投票截止日。舊金山市政廳的現場投票，將於2月5日開始。市政府會在選舉前一個月左右向所有登記選民郵寄選票。選票包含一個回郵信封，退回時無需郵資。登記和接收市府郵寄選票的最後一天是2月19日。郵寄選票的最後一天是2月27日。全市有34個官方投遞箱，在2月5日之前準備好使用，可登入選務局官網了解詳情：voterguide.sfelections.org。

2024大選3月的初選，選民必須在2月20日前登記投票。可登入選務處的選民入口網站sfelections.org，根據網站指導，完成投票登記以及投票流程。或要求選務處將紙本註冊表發送到選民家中，登記表可在公共圖書館領取。表格應在2月20日前填寫，並郵寄或投遞至選務部。此選民入口網站也可用於投票後追蹤選票。