3月初選、11月決選 金山選務處提醒注意截止日期
2024選舉年到來，舊金山居民會分別在今年迎來3月初選和11月決選。舊金山選務處提醒大家積極投票的同時，也呼籲要在日曆上標註好截止日期，以免錯過重要投票。
選民將在3月和11月填寫選票。3月的投票將包括總統大選加州初選、州重大政策投票和一系列地方政策投票，以及地方政黨委員會和舊金山高等法院法官職位的競選。11月，選民將選出總統、聯邦議員和加州議員職位，以及舊金山市長和市議會改選。
選務處顯示的投票時間節點如下。3月5日為初選投票截止日。舊金山市政廳的現場投票，將於2月5日開始。市政府會在選舉前一個月左右向所有登記選民郵寄選票。選票包含一個回郵信封，退回時無需郵資。登記和接收市府郵寄選票的最後一天是2月19日。郵寄選票的最後一天是2月27日。全市有34個官方投遞箱，在2月5日之前準備好使用，可登入選務局官網了解詳情：voterguide.sfelections.org。
2024大選3月的初選，選民必須在2月20日前登記投票。可登入選務處的選民入口網站sfelections.org，根據網站指導，完成投票登記以及投票流程。或要求選務處將紙本註冊表發送到選民家中，登記表可在公共圖書館領取。表格應在2月20日前填寫，並郵寄或投遞至選務部。此選民入口網站也可用於投票後追蹤選票。
舊金山選務處規定，年滿18歲的美國公民，未被宣布精神上無行為能力，且未因重罪入獄，就可以投票。正在假釋或是關押在舊金山縣監獄的未被剝奪投票權利的人士均可投票。選務處建議，申請投票時一定要填寫長期居住地址，以免選票郵寄遺失。有關初選投票或申請投票的更多信息，可登入選務處官網了解。
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