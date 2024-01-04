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罷免官善貞團體藉越裔警籌款 引爭議

記者楊逸辰／屋崙報導
屋崙號召撤回阿拉米達縣地檢長官善貞的運動已經持續數月，圖爲處於召回選舉風波的阿縣地檢長官善貞在反罷免活動上講話。（記者楊逸辰／攝影）
屋崙號召撤回阿拉米達縣地檢長官善貞的運動已經持續數月，圖爲處於召回選舉風波的阿縣地檢長官善貞在反罷免活動上講話。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙號召罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的運動已經持續數月，近日在發生的屋崙越南裔警官黎俊（音譯，Tuan Le）被殺事件更激化了支持和反對雙方的矛盾。

號召罷免阿縣地檢長選舉的X官方帳號「罷免官善貞」（Recall Pamela Price)轉載黎俊被殺的新聞時寫道：「我們對黎俊警官的去世感到心碎。我們的罷免選舉運動團隊深感哀悼。這場毫無意義的悲劇凸顯了廢除地檢長失敗政策的必要性。」緊接著評論裡有他們貼出的籌款鏈接。

另一方面，反對罷免的「保護勝利」（Protect the Win）運動2日譴責罷免選舉，稱其「機會主義籌款策略」。

反罷免運動發言人菲茨杰拉德（William Fitzgerald）表示：「即使對應受譴責的他們來說，這也是一大新低。看到罷免運動如何利用黎俊警官的去世做文章，真是令人沮喪。」

反對罷免團體進一步表示，在執法部門努力逮捕造成該警官死亡的責任人的關鍵時期，罷免運動選擇在社區內散步恐嚇和傳播錯誤訊息。「故意利用這一悲慘事件來增加他們日益減少的競選資金，這種行為既麻木不仁，在道德上也應受到譴責。」

這場罷免運動得到了一群富裕人士的支持，其中最著名的是對沖基金合夥人德萊福斯(Philip Dreyfuss)。他領導了2022年罷免舊金山地檢長博徹思(Chesa Boudin)活動的資金籌措。德萊福斯是成立「復興灣區」委員會人士之一。該委員會稱自己致力於推動灣區復興，並為召回運動提供資金。

「保護勝利」表示，這次罷免運動花費了巨大的代價聘請了簽名收集者，但並不符合阿拉米達憲章規定。

阿拉米達縣憲章還規定，簽名提交後，有10天的時間進行審查簽名來源。

菲茨杰拉德表示，他們期待召回活動對縣憲章負責。外地居民不應該控制阿拉米達縣的民主。

迄今為止，罷免官善貞運動已籌集了約74萬2000元。「保護勝利」稱，儘管幾個月前他們就有義務揭露對方財務支持者是誰，但屋崙公平政治實踐委員會一直拒絕公開透明地公布這項重要資訊。

「保護勝利」表示，罷免運動還強調了其資助者對屋崙房地產估值的關注。反罷免團體則認為，這是目前罷免選舉運動的主要推動力。

「撤回官善貞」（Recall Pamela Price)X官方帳號轉載Tuan ...
「撤回官善貞」（Recall Pamela Price)X官方帳號轉載Tuan Le被殺的新聞，並在評論裡貼出籌款鏈接。（圖片來源：X平台）
反罷免運動發言人菲茨杰拉德表示：「看到罷免運動利用黎俊警官的去世做文章，真是令人...
反罷免運動發言人菲茨杰拉德表示：「看到罷免運動利用黎俊警官的去世做文章，真是令人沮喪。」（圖片來源：X平台）

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