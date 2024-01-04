盜竊大麻涉槍殺屋崙越裔警 27歲兇嫌被捕

開槍殺害36歲越南裔警員黎俊的兇嫌已經被捕。（警方供圖）

屋崙 知情人士告訴本報，開槍殺害36歲越南 裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的兇嫌為27歲的桑德斯 （Mark Sanders），已經被捕。警方連續抓捕了涉及相關入室盜竊案的七個嫌犯。屋崙警局3日晚召開記者會更新案件訊息。

ABC 7電視台的報導說，桑德斯被控的罪名包括一級謀殺、持槍襲擊、共謀犯罪和二級入室盜竊。

2023年12月29日凌晨1時和4時30分，屋崙傑克倫敦廣場一間大麻店連續發生兩起入室盜竊。第一起案件發生後，警方趕到處理清場。第二起案件發生時，便衣警員黎俊駕駛一輛無警方標誌的車輛到場執勤。逃離的一個竊賊忽然連續開槍射擊。黎俊和其他警員沒有還擊，他不幸中槍，在當日早上8時44分傷重不治，妻子和家人陪同在身邊。

警方2日中午曾表示，逮捕了謀殺黎俊的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。

知情人士告訴本報，殺害黎俊的就是桑德斯。阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）已經承諾，將盡量起訴其相關罪名。

官善貞在此前給本報的一份聲明中表示，「這名年輕警官的遇害是不可原諒的。今天上午，我與市長盛桃有過交談，並表達了我的哀悼。我向市長保證，阿縣地檢長辦公室隨時準備提供力所能及的協助。」

官善貞說，她已致電屋崙警察協會主席多里蘭（Barry Donelan），並向他保證，隨時準備起訴責任人，並追究他們殺害警員的責任。

屋崙華埠商會也在GoFundMe上設置帳號（https://rb.gy/35ulzb）籌款，幫助黎俊家人。截至3日晚上5時30分的數據，有近1000人捐款，籌集9萬2870元，距離目標10萬元頗為接近。

黎俊是屋崙14年來首位因公殉職的警員。華埠商會的介紹說，黎俊於1987年6月1日出生在越南西貢，後來搬到屋崙，2001年9月11日入籍。 於2020年2月21日從第183期屋崙警察學院畢業，在那裡，他致力於成為執法部門與社區之間的橋梁。在過去的兩年中，他一直擔任西屋崙的社區資源官。作為一個熱愛自己城市的屋崙人，他的不懈努力促進了積極的人際關係，並產生了持久的影響。最近，代理警長埃里森（Darren Allison）授予他「約翰·格魯賓斯基獎」（John Grubensky Award），表彰他幫助拯救了一條生命。他將作為一名英雄被人們銘記，他畢生致力於使社區更加安全並帶來積極的變化。他的家人、朋友和同事將永遠銘記他樂觀向上的精神，為身邊的人帶來歡笑，是一位盡職盡責的顧家男子。