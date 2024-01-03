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「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

記者王子涵／舊金山報導
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

灣區持續降雨和天氣溫度驟降，讓流行感冒猖獗，三大傳染性疾病Covid、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）傳染率持續攀升，藥店出現排隊買感冒藥的情況。根據專家觀測，灣區廢水中的傳染病毒濃度在聖誕節後均比往常更高。

加州大學舊金山分校（UCSF）呼吸疾病專家Peter Chin-Hong博士表示，從過去三年的觀察來看，感恩節、聖誕節、新年三個年終假期過後，社區中的呼吸道傳染類疾病就會增加，住院病例也會增多。

其中聖他路薩、舊金山、屋崙和聖荷西四市的Covid病毒傳染率偏高。聖他克拉拉縣衛生局報告，南灣各城市表現出自疫情大爆發以來第三高的Covid水平。

「社區中出現很多Covid病例，很多人生病，造成了很大的混亂。」Peter Chin-Hong博士說，「似乎我認識的每個人，幾乎說是每個人，都得了某種呼吸道傳染病。」

華人Tobby在聖誕節的第二天感到不舒服，當晚就出現了輕燒的狀況。「感覺自己是被涼風吹到，就沒有在意，但這麼快就發燒又與普通感冒不同。」在家人的勸說下，Tobby購買了居家Covid檢測試劑，結果為陽性。

在接下來的兩三天內，Tobby的家人都被測出Covid陽性，全家也不得不取消太浩湖滑雪計畫。「我認識的幾乎所有人都出現了感冒的狀況，街上佩戴口罩的人也突然增多，去Walgree買藥時，排隊的人清一色都是在買感冒藥，貨架幾乎被清空。」Tobby說，「相比第一次得Covid，自己和家人也不再慌張，因為心理已經有了預期，盡快檢測居家隔離就好」。

UCSF流行病學家盧瑟福（George Rutherford）表示，全國範圍的流行性感冒、RSV也呈上升趨勢。他表示，儘管廢水中的病毒含量增加，但維持住院人數在低位十分關鍵。

接種疫苗仍然是預防Covid病毒的最佳武器。（舊金山公共衛生局提供）
接種疫苗仍然是預防Covid病毒的最佳武器。（舊金山公共衛生局提供）

盧瑟福建議，通過居家檢測快速確診，能夠盡早開始恢復，接種疫苗仍是預防的最佳武器。

「目前Covid疫苗涵蓋了所有的病毒變種，新疫苗自去年10月就開始接種了。」盧瑟福說，「如果你是60歲以上的老人但還沒有接種RSV疫苗，我一定會去接種。如果你是六個月及以上的居民，也要確保接種流感疫苗」。

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